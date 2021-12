Durante el tercer trimestre de 2021 se han practicado 8.659 lanzamientos, cifra un 22 por ciento mayor que en el mismo trimestre de 2020, aunque si se compara con el mismo periodo de 2019 --previa a la pandemia-- la evolución indica una disminución del 14,9 por ciento.

Así consta en el informe hecho público este jueves por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que se precisa que el "importantísimo efecto" que tuvo la crisis sanitaria en la actividad de los órganos judiciales hace que la comparación de los datos del tercer trimestre de 2021 con los del periodo correspondiente del pasado año sean "escasamente significativos", por lo que se ofrece también la comparativa con 2019.

Según los datos recogidos, el 69,3 por ciento de los lanzamientos --5.999-- fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que el 25,4 por ciento --2.203-- se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 457 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias han supuesto un incremento del 40,9 por ciento respecto al mismo trimestre de 2020, y una disminución del 12,8 por ciento respecto al correspondiente de 2019. Por su parte, los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos han aumentado un 15,6 por ciento en relación con 2020 y han bajado un 13,8 por ciento respecto a 2019. Los derivados de otras causas han experimentado un incremento interanual del 33,6 por ciento y una disminución del 33,7 por ciento respecto a 2019.

Cataluña, la autonomía con más desahucios

Cataluña -con 1.951, el 22,5 por ciento del total nacional- es donde se practicaron más lanzamientos en el tercer trimestre de 2021, seguida por Andalucía, 1.436; la Comunidad Valenciana, con 1.317; y Madrid, con 780.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.344, el 22,4 por ciento del total; seguida por Andalucía, 939, Comunidad Valenciana, 756, y Madrid, con 663. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la Comunidad Valenciana, con 531, encabeza el ranking seguida de Cataluña, 427; Andalucía, 399; y Murcia, 190.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado, según explica el CGPJ en una nota informativa.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el tercer trimestre de 2021 fue de 12.390 un 12,2 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2020. En comparación con 2019, la disminución fue del 2,6 por ciento.

87,4% más ejecuciones hipotecarias que en 2019

En el tercer trimestre de 2021, el número de ejecuciones hipotecarias presentadas ascendió a 6.504, un 22,7 por ciento más que en el mismo trimestre de 2020, y un 87,4 por ciento más que de julio a septiembre de 2019.

El mayor número se ha dado en Andalucía, 1.280, un 19,7 por ciento del total nacional; seguida de Cataluña, 1.268; Comunidad Valenciana, 1.182; y Madrid, 647.

Sin embargo, si ponemos el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan claramente la Región Murcia, con 26,7 por cada 100.000 habitantes, la Comunidad Valenciana, con 23,4, y Castilla-La Mancha, con 18,1.

Disminuyen por okupación

En el marco del informe, el Servicio de Estadística del CGPJ también ha reflejado los datos relativos a la ocupación ilegal de viviendas y a las cláusulas suelo.

Respecto a los juicios verbales por ocupación ilegal de viviendas, en el tercer trimestre de 2021 han ingresado 906, un 7,8 por ciento menos que el año anterior. Según los datos recogidos, se resolvieron 674.

En Cataluña se ha presentado el mayor número de demandas, 247, que representan el 27,3 por ciento del total nacional. Le siguen Andalucía, con 223, Comunidad Valenciana, 105, y Castilla-La Mancha y Madrid, ambas con 66.

En relación a las cláusulas suelos, en el tercer trimestre de 2021 han ingresado en los juzgados especializados 20.444 acciones individuales relativas a esta materia. Se han resuelto 25.356, quedando en tramitación 225.611. Se han dictado 22.053 sentencias, de ellas el 98,2 por ciento estimatorias.

Aumentan los concursos

Por su parte, el número total de concursos presentados en el tercer trimestre de 2021 fue de 4.101, de los que 1.905 se registraron en los Juzgados de lo Mercantil y 2.196 correspondieron a personas físicas no empresarios presentados en los Juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción. Esto ha supuesto un incremento del 12,4 por ciento del total de concursos respecto al mismo trimestre de 2020, y del 50,8 por ciento respecto a 2019.

Si se tiene en cuenta solo los 1.905 concursos ingresados en los Juzgados de lo Mercantil, la evolución muestra un incremento interanual del 7 por ciento y un aumento del 20,9 por ciento respecto a 2019.

Cataluña es donde se registraron más concursos en estos órganos judiciales: 617, lo que supone el 32,4 por ciento del total. Le siguieron Madrid, con 344; Comunidad Valenciana, 245; y Andalucía, con 189. De los 1.905 concursos presentados en los juzgados de lo mercantil, 838 corresponden a personas físicas empresarios y 1.067 a personas jurídicas.

Respecto a los concursos presentados por personas físicas en los Juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción, 2.196, han mostrado un incremento del 17,6 por ciento respecto al tercer trimestre de 2020 y del 92,1 por ciento respecto al mismo periodo de 2019. Cataluña también ha sido la Comunidad Autónoma con más concursos presentados -582, que representan el 26,5 por ciento del total nacional-. Le siguieron Madrid, con 389; Comunidad Valenciana, 277; y Andalucía, con 253.

El número de concursos declarados en el cuarto trimestre de 2020 en los Juzgados de lo Mercantil fue de 1.062, con un incremento del 4,2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. A esta cifra se añaden los 664 concursos declarados y concluidos al amparo del artículo 470. En el mismo trimestre llegaron a la fase de convenio un total de 77 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 619, un 11,9 por ciento menos que en 2020.

Respecto a los expedientes del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se han presentado 105 expedientes, un 2,9 por ciento más que en el mismo trimestre del año anterior.

Descienden las demandas por despido

En el tercer trimestre de 2021 se han presentado 26.434 demandas por despido, un 36,5 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2020, y un 14,7 por ciento menos que en el tercer trimestre de 2019.

Madrid con 5.347 (el 20,2 por ciento del total nacional) ha sido la comunidad en las que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguen Cataluña, con 4.970; Andalucía, con 4.026, y la Comunidad Valenciana, con 3.039.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, 25.447, ha sido un 21,6 por ciento inferior a las presentadas en el tercer trimestre de 2020 y ha mostrado también un descenso, del 11,5 por ciento, respecto a 2019. Madrid fue la comunidad autónoma donde se presentaron un mayor número de ellas, 4.995, lo que representa el 19,6 por ciento del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 4.373 y Cataluña, con 3.013.