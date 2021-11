La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se ha dado por aludida por las palabras del presidente del PP, Pablo Casado, en las que señalaba que en el partido no caben "personalismos", y ha defendido que "ser crítico" y "tener criterio propio" no significa "ser desleal".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha señalado que se han metido en una "espiral", en un "bucle donde cada vez se interpreta todo peor". "En muchas ocasiones cogemos solamente titulares, nos dicen a quién va dirigido el titular, y lo único que hacemos es enfangarnos aún más cuando en realidad las cosas son mucho más sencillas", ha declarado.

En este sentido, ha compartido que esto le pasó el viernes a ella cuando en el Congreso del PP andaluz le dijo al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que convocase elecciones cuando él considerase y esto se interpretó como que ella le "estaba echando un pulso" a su propio partido.

"El presidente del PP este domingo tiene toda la razón. Tenemos que ser un mismo equipo. Yo entiendo que cada uno tiene una responsabilidad pero si cada uno va por libre aquí no hay una orquesta que suene", ha manifestado.

Ayuso considera que el mensaje de Casado va para "todos". "El fin de semana ya como se malinterpretó lo de la libertad, que libertad es una cuestión distinta... ser crítico no significa ser desleal. Tener criterio propio no es ser desleal pero como ya está todo enmarañado ya puede parecer que queremos decir que aquí cada uno vaya por libre y el líder de un partido lo que tiene que pedir también es una coherencia y una unidad", ha señalado.

"Todo se malinterpreta"

La presidenta madrileña ha subrayado que "nadie va contra nadie" pero "todo se malinterpreta" y ha reconocido que están ahora mismo "todos enmarañados en titulares es evidente", así como que deben "salir de esta situación pronto".

Por ello, ha insistido en que, "respetando los tiempos" y "todos unidos", deben ir a los distintos procesos electorales, también al de Madrid, y "que decidan los militantes", se dé un paso al frente y se prepare a la organización para las elecciones.

Para la dirigente, estos "dos meses" con la "última polémica del congreso" se han hecho "eternos" por lo que cree que prolongarlo otros ocho "desgasta, erosiona, crea más guerra interna, más malentendidos".

Ayuso, que se ha mostrado "por supuesto" dispuesta a sentarse para hablar de fechas o calendarios con la dirección nacional, ha recordado que del Congreso del PP de Madrid se lleva hablando dos meses y, en este punto, ha recordado que el propio secretario general del PP, Teodoro García Egea, "en junio ya dijo" que la apoyaría.

Está al servicio del PP

La presidenta ha vuelto a repetir que ella está centrada en "gobernar" la región, "a izquierda y a derecha intentando unir a la sociedad madrileña en torno a un discurso de libertad", y que no tiene "carrera política".

"La Comunidad de Madrid es mi principio y mi final. Yo estoy solo al servicio de España a través de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, estoy al servicio del PP y de su presidente cuando se presente, cuando él tenga su congreso. Seré la primera que esté ahí", ha declarado. En este punto, ha recalcado que anima a todo el mundo a que vea sus declaraciones porque va siempre "en la misma dirección".

Niega un plan con Álvarez de Toledo

Por otra parte, preguntada por las declaraciones de la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, la dirigente autonómica ha insistido en que esto es "un problema que se ha creado entre una diputada nacional y la dirección nacional del partido" y ahí ella no tiene nada que opinar.

"No pinto nada en esta historia. He oído hasta planes, como si tuviéramos un plan juntas. De verdad... ¿Qué plan? ¿Dónde voy yo con ella? ¿Y luego cuál es el plan?", ha trasladado, al tiempo que ha indicado que ella ya tiene "bastante" con resolver lo suyo.