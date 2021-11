La exportavoz del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha replicado al líder de su partido, Pablo Casado, quien dijo que en el PP no caben personalismos, con una defensa de los solistas y las personalidades. Cree que Casado llama "personalismo a la personalidad y divismo al liderazgo".

Casado comparó este domingo al PP con una "gran orquesta" donde "no caben los solistas", rechazó los personalismos y dijo que su partido no es "un 'talent show' de megalomanías", unas palabras que, a juicio de Álvarez de Toledo, no se dirigían "exclusivamente" a ella o "no directamente", según ha asegurado en una entrevista este lunes en RNE, donde no ha mencionado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Yo creo que un líder es un solista", ha recalcado Álvarez de Toledo, que ha argumentado además que no se imagina a Ronald Reagan, Margaret Tatcher, Konrad Adenauer, Winston Churchill y tampoco a José María Aznar o Felipe González "quejándose de que hay grandes figuras en sus partidos o en sus grupos parlamentarios".

Para la exportavoz parlamentaria, "la personalidad y el perfil propio no son incompatibles con trabajar en equipo ni con ganar elecciones, al contrario", y ve "una vieja trampa de la izquierda confundir la libertad o la personalidad con la megalomanía para anular al individuo que destaca", un camino que, sostiene, no les conviene recorrer.

Álvarez de Toledo ha reiterado este lunes que no dejará el escaño y ha restado importancia a la previsible sanción en su contra por saltarse la disciplina de voto en la renovación del Tribunal Constitucional porque "las convicciones tienen un coste", ha sentenciado.

Además, ha dicho que celebra las críticas de diputados del PP a su libro porque en "Políticamente indeseable" les anima a recuperar su voz crítica y, aunque prefiere que lo lean antes, entiende las críticas, los insultos o, incluso, el derecho a decir que algo les ha parecido valioso.