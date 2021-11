El Tribunal Constitucional (TC) celebrará previsiblemente este jueves un último Pleno, de carácter gubernativo, en el que los magistrados examinarán la idoneidad de los cuatro candidatos a renovar el órgano y les darán el plácet.

Se trata normalmente de un mero trámite de comprobación de requisitos formales, si bien fuentes de este órgano señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que en esta ocasión puede que alguno de los magistrados aproveche la reunión para plantear sus dudas sobre el candidato del PP Enrique Arnaldo, por las informaciones que están saliendo a la luz sobre sus actividades privadas y su vinculación con el Partido Popular.

La reunión, en todo caso, no se celebrará hasta que el Congreso de los Diputados no comunique formalmente al órgano de garantías que los candidatos propuestos, que además de Arnaldo son , Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez, han obtenido cada uno de ellos los 210 apoyos que suponen los tres quintos del Pleno de la Cámara Baja que exige la ley. Como la votación no se espera hasta primera hora de la tarde, los magistrados tienen previsto reunirse inicialmente a las 18.00 horas de este jueves.

En la reunión se revisa la idoneidad del candidato, fundamentalmente si se trata, como exige la Constitución, de un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional. Fuentes del órgano añaden que es probable que alguno de los magistrados puedan decir algo sobre alguno de los nombres que se proponen por los grupos parlamentarios en el Congreso, en especial sobre Arnaldo, ero dudan de que en la votación se llegue a poner en peligro el plácet de idoneidad.

Si éste se obtiene, los nuevos magistrados tomarán posesión el próximo día 18 en un acto formal que será presidido por el magistrado de más edad, que es Santiago Martínez-Vares. Ello es porque para dicho momento ya habrán abandonado el órgano los cuatro magistrados que se renuevan, entre los cuales está el actual presidente, Juan José González-Rivas. También se van la vicepresidenta Encarnación Roca y el magistrado Andrés Ollero, mientras que el cuarto en renovar, Fernando Valdés, ya lo hizo hace unas meses tras ser imputado en una causa por violencia de género.

El precedente de López

El Pleno gubernativo de idoneidad es normalmente una reunión pacífica de mero trámite, pero no siempre ha sido así. Existe el precedente de 2013, cuando el entonces nuevo magistrado a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy y hoy consejero en la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia del PP, Enrique López, necesitó el voto de calidad del entonces presidente del TC Pascual Sala para obtener la declaración de idoneidad por parte de sus compañeros.

En dicha ocasión, tal y como informó Europa Press, ninguno nuevos magistrados tuvo problemas excepto López. El inconveniente para designarlo se debía a una cuestión formal, la de su antigüedad como magistrado. Para ser integrante del TC se precisan 15 años de experiencia y para los magistrados que votaron en su contra López cuenta tan solo con 14 al no tener en cuenta el periodo en el que el magistrado propuesto por el Gobierno fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La designación de López, pese a la polémica generada, apenas duró un año, pues el 10 de junio de 2014 presentó su dimisión después de haber dado positivo en un test de alcoholemia interceptado en el Paseo de la Castellana de Madrid por circular con su moto sin casco y saltarse un semáforo en rojo. El entonces presidente del TC aceptó su dimisión tras imputarle la Policía Municipal de Madrid un posible delito contra la seguridad vial.

Las actividades privadas del profesor de Derecho Constitucional y letrado en el Congreso de los Diputados Enrique Arnaldo a través de su bufete Estudios Jurídicos y Procesales S.L., unido a su presencia en más de cien actos de la Fundación FAES en los últimos años, desvelan sus fuertes vínculos con el PP. Informaciones periodísticas como las de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, han evidenciado además sus relaciones con investigados y presuntos testaferros de las tramas en las que se investiga a miembros del partido, como es el 'caso Lezo'. Todo ello cuestiona su perfil independiente como candidato de esta formación para la próxima renovación del Tribunal Constitucional (TC).

Arnaldo estuvo imputado en el caso 'Palma Arena' por el juez de Mallorca José Castro, que investigó la 'macrocausa' de actividades corruptas del expresidente balear Jaume Matas, si bien finalmente no le llevó a juicio. En el sumario se acredita la labor asesora que el catedrático prestó a Matas cuando gobernaba, y se detalla como tras su abandono de la política éste fue contratado por el bufete de Arnaldo en relación con negocios desarrollados en Latinoamérica.

La renovación podría complicarse

Fuentes del Tribunal Constitucional apuntan a que, en el caso poco probable de que Arnaldo no obtenga los votos suficientes en el Congreso el Pleno de mañana podría suspenderse, pues no hay antecedente alguno ni está previsto que la renovación se produjera solo con tres nuevos magistrados, ya que la Constitución obliga a renovar por terceras partes del órgano cada tres años.

El líder de los populares, Pablo Casado, justificó el retraso en llegar a un acuerdo con el PSOE para los nombres del tercio del TC que tocaba renovar al Congreso desde noviembre de 2019 en la necesidad de buscar perfiles independientes y técnicos para el cargo, con el objetivo de "despolitizar" la justicia. Sin embargo, los dos candidatos designados -además de Arnaldo se ha elegido a la juez Concepción Espejel, fue apartada para juzgar el caso 'Gürtel'- no parecen cumplir estos objetivos.