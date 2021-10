El excomisario José Manuel Villarejo nunca defrauda a la expectación que sus citaciones generan. Si antes del verano sostuvo que informaba puntualmente informado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy a través de sms, este miércoles añadió un breve encuentro con él al que también asistió la exsecretaria general María Dolores de Cospedal, con la que se mostró dispuesto hasta a someterse a un careo siempre que le cite "la sede de la soberanía nacional".

Villarejo hizo estas manifestaciones a preguntas del diputado socialista Felipe Sicilia, que le fue conduciendo a partir de una información de 'Público' sobre el encuentro y lo que trascendió de sus declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón tras su primera comparecencia en la comisión. El declarante, que se enfrenta a 109 años de cárcel en el primer juicio al que se le somete por tres piezas menores de la treintena que tiene abiertas, fue asintiendo a las preguntas de diputado en relación con la cita en la que también situó a una persona muy cercana a Rajoy, cuyo nombre no recordaba y a un letrado que lo fue de "un extesorero del PP", en referencia a Javier Iglesias, al que no citó.

De hecho, pese al interés del diputado socialista, el juez atribuyó las acusaciones del compareciente contra el exministro en un afán de notoriedad y un intento exculpatorio, por lo que cuando dio por concluida la instrucción de la operación kitchen levantó la imputación a Cospedal y nunca citó en esta condición a Rajoy.

A preguntas del diputado del Grupo Mixto Ismael Cortés, precisó que el encuentro con Rajoy se produjo porque él bajó un momento a la reunión que Villarejo estaba manteniendo con Cospedal y que lo interpretó como una forma de que supiera que él estaba detrás, que era quien daba las órdenes. Con los SMS le mantenía informado "no tanto de los pasos que se daban, sino de los indicios".

Contra el PSOE

Después le llegó el turno al diputado del PP Luis Santamaría, que dirigió todas sus preguntas, como ha hecho en toda la comisión Kitchen, hacia los Gobiernos socialistas e incluso la actividad empresarial del suegro del expresidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Villarejo aprovechó para volver a lamentar que le han quitado las agendas en las que apuntaba todo, para hacerle lo que denomina una "lobotomía" para impedirle recordar.

Con la diputada de Vox Macarena Olona el interrogatorio se centró en Soraya Sáenz de Santamaría, de la que dijo que en el CNI "se reían de ella, aunque sería muy lista como abogada del Estado". La parlamentaria, que rogó a Villarejo que "se cuidara mucho", se preguntó por qué no había sido imputada cuando se supone que Villarejo informaba a Rajoy y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez a Sáenz de Santamaría.

Villarejo, como siempre que le dan pie, aprovechó para reclamar una nueva ley de secretos oficiales, pero para no llegar a confirmar la afirmación por el que le preguntaba Olana respondió señalando que Martínez no pasó de secretario de Estado, porque estaba entre Cospedal y Sáenz de Santamaría y "en policía no se puede estar in between". Así hasta compararle con el secretario de Estado del PSOE que "sí asumió su responsabilidad".

"¿Sabe que he ofrecido desde 1993 al servicio de inteligencia? Independencia. Gracias a mi independencia económica. Si yo llego a saber de alguien tan miserable como para atacar a mi familia, pues a lo mejor habría claudicado", aseguró. Rehusó contestar a la pregunta de si el rey emérito debía volver a España, aunque le dio tiempo a contar que se planteó inyectarle hormonas femeninas para calmar su deseo sexual y que había una sección de "encaladores" para chantajear a personalidades que consumieran cocaína.

La declaración, que el diputado de ERC Gabriel Rufián calificó de "película de James Bond", fue, como es habitual en Villarejo, una fuente inagotable de teorías conspiranoicas, en las que no faltó una referencia a la muerte de un magistrado del Constitucional y dejó entrever que también se habían producido en el caso Gürtel.

Los diputados interrogaron a Villarejo y a Enrique García Castaño, conocido como 'El Gordo', antes del verano, pero acordaron volver a hacerlo, tal y como solicitaba el PNV, al considerar la mayoría de partidos que los dos expolicías, imputados en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional, pueden aportar más detalles de la trama orquestaba presuntamente desde Interior en 2013 para vigilar a Bárcenas y robar documentación a comprometedora para el PP. El excomisario José Villarejo fue el encargado de abrir la jornada a partir de las cuatro de la tarde. En su anterior cita, el 27 de mayo, sorprendió a los diputados implicando directamente al expresidente Mariano Rajoy.

Estas manifestaciones motivaron que el juez citara a Villarejo, que reiteró su versión, si bien el magistrado acabó considerando que no había suficientes pruebas para abrir una línea de investigación al respecto e, incluso, no descartó que el excomisario pudiese decir aquello para ganar "notoriedad y repercusión".

Tras Villarejo será el turno de Enrique García Castaño, apodado en el ámbito policial como "El Gordo" y que durante años lideró la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO).