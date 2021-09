Veinte minutos. Ese es el tiempo que estuvo este miércoles el expresidente del Parlament y ‘conseller’ Roger Torrent declarando en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por la querella de la fiscalía presentada contra el por presunta desobediencia al haber permitido tramitar de mociones vinculadas al ‘procés’ y a la monarquía. El miembro del Ejecutivo catalán sostuvo que actuó correctamente en defensa de “la libertad de expresión e ideológica de los diputados”, a la vez que advirtió que una eventual sentencia condenatoria sería un “precedente nefasto” para el debate parlamentario.

Igual que hizo en su día su predecesora, Carmen Forcadell, condenada por el Tribunal Supremo en la sentencia del ‘procés’, Torrent aludió a la “inviolabilidad parlamentaria” y recalcó que en la cámara catalana debe poderse debatir sobre todo y, en concreto, sobre el derecho de autodeterminación y la monarquía. “La Mesa del Parlament ha de velar por la defensa de la libertad de expresión e ideología de los diputados”, explicó el ‘conseller’.

A su entender, vetar determinadas cuestiones, como la reprobación de la monarquía, coarta el debate de la cámara catalana. “La función de la Mesa es garantizar que se puede hablar de todo, sin ningún tipo de cesura y coacciones, subrayo. “Este es un proceso injusto que no debía haberse producido”, insistió. En su declaración ante la jueza del TSJC Maria Eugènia Alegret, que no hizo preguntas, el dirigente de ERC alegó que la advertencia del secretario del Parlament ante los requerimientos del Tribunal Constitucional de que no se procediera a debatir las dos mociones era “dudosa”, "ambigua" y “no del todo clara”, según fuentes jurídicas. La paralización del debate, argumentó, seria “desproporcionado”. “El Estado no puede amenazar el debate Parlamentario”, insistieron en su entorno.

Esta mañana también declaró ante el TSJC como imputada Adriana Delgado, de ERC, actual alcaldesa de Sans Viçents de Castellet y excomponente de la Mesa del Parlament. “La mesa no puede ser un órgano de censura”, recalcó tras su interrogatorio. Para esta tarde esta prevista la comparecencia en el alto tribunal de Josep Costa (JxCat) y Eusebi Campdepadròs (ERC).

Admisión a trámite

El alto tribunal admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía Superior de Cataluña en marzo del 2020, al estimar que los hechos que detalla la acusación pública presentaban "a priori una apariencia delictiva", si bien advertía de que, con su resolución, no asumía ni daba por supuestas "en absoluto" sus valoraciones. La magistrada del TSJC María Eugenia Alegret, instructora del caso, interrogará a los dirigentes soberanistas. Torrent defendió cuando recibió la citación que "el Parlament es el templo de la palabra y del debate" y enmarcó la acción judicial en "la maquinaria represiva" para "limitar y perseguir la libertad de expresión".

Antes de la interposición de la querella, el TC acordó por unanimidad requerir a la fiscalía que estudiara si Torrent y sus compañeros de la Mesa habían cometido un delito de desobediencia por admitir la tramitación en el Parlament de dos resoluciones, en octubre de 2019, en las que se reivindicaba el derecho a la autodeterminación y se reprobaba al Rey. Ambos textos fueron recurridos por el Gobierno.

Advertencia expresa a la Mesa

El TC consideró entonces que estas resoluciones de la Cámara catalana atentaban contra la sentencia del 2 de diciembre de 2015 que anulaba y dejaba sin efecto la declaración del 9 de noviembre anterior en la que el Parlament proclamó el inicio del 'procés', a la vez que advirtió a la Mesa de que debía abstenerse de realizar cualquier actuación referente a estas mociones en los apartados anulados.

Según la fiscalía, el 22 de octubre de 2019, los grupos parlamentarios de JxCat, ERC y CUP registraron en la Cámara catalana una propuesta de resolución en la que se volvía a reivindicar la "defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político". Su querella precisa que "pese a las expresas advertencias de la ilegalidad" realizadas por el secretario general del Parlament y la oposición de los restantes miembros de la Mesa, los investigados acordaron admitir el texto a trámite "a sabiendas de lo ordenado y apercibido" por el TC. Lo mismo ocurrió cuando se aceptó tramitar a otra resolución en la que se reiteraba la "reprobación de la monarquía".