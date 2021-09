El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha afirmado que ve "muy probable" que España no vuelva a tener grandes olas epidémicas y ha añadido que "puede haber la sexta, séptima, octava o novena ola, pero no serán como las anteriores".

Simón ha hecho estas declaraciones a los medios antes de participar en una ponencia sobre covid en el congreso de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), que se celebra en la universidad de León, donde ha reconocido que a su llegada se ha sentido como "una estrella del rock", por el revuelo creado.

Y sobre esta expectación, ha admitido que "en este momento concreto" le gusta, porque se da en el marco de un congreso que se ha podido hacer presencial pese a su alta asistencia (más de 650 científicos).

Preguntado por el final de la pandemia, Simón ha insistido que hasta que no esté vacunado todo el mundo el coronavirus no se va a acabar, pero, ha aclarado, las pandemias no dependen solo de España: "España es importante, pero no es el ombligo del mundo".

No obstante, Simón ha incidido que no ve probable que haya grandes olas epidémicas en España: "Podrá haber alguna ondulación en algunos grupos concretos, pero la situación en España, ahora mismo, es muy favorable, y ello posibilita, poco a poco, ir normalizando la situación".

Agencia nacional de salud pública

Preguntado por la creación de una agencia nacional de salud pública y si está en sus objetivos dirigirla, Simón ha admitido que el Gobierno ya está trabajando para desarrollar la ley nacional de Salud Pública y crear ese centro, pero su dirección, ha dicho, se elegirá entre los candidatos que se presenten o propongan.

"El que se piense que voy a ser director porque sí...: primero, me tendría que presentar al cargo", algo que no sabe si hará, "depende de muchos factores". "Pero que nadie piense que estoy predestinado para ese puesto", ha querido dejar claro.

Sobre su ausencia de actos públicos y ruedas de prensa desde mediados de julio, el responsable del CCAES ha explicado que ya no comparece para informar sobre la covid porque "hay que normalizar la situación, y la evolución de la epidemia es suficientemente buena, por lo que hace falta menos presencia mediática".

Simón ha reconocido que agradece "estar fuera de los focos" y "ojalá la gente poco a poco vaya olvidándose de las personas y centrándose en los temas sanitarios".

Respecto a una tercera dosis de refuerzo, Simón ha señalado que el refuerzo se hace cuando hay dudas sobre la inmunidad que generan las vacunas o la enfermedad es duradera y, hasta ahora, "la evidencia indica que podría serlo, pero no hay evidencias muy sólidas; por tanto, es normal que el asunto esté en discusión".

Sobre la vacunación de los menores de 12 años, Simón ha señalado que España depende de los ensayos clínicos y de las autorizaciones de las agencias regulatorias. No obstante, ha añadido que "espera que se pueda pronto".