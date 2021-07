El Tribunal de Cuentas ha optado por tomarse su tiempo. La delegada instructora de la causa abierta contra exaltos cargos de la Generalitat por la acción exterior del Govern ha decidido pedir informe a la Abogacía del Estado para poder solventar las dudas que se han suscitado sobre la suficiencia y legalidad de avales asegurados con dinero del Institut Català de Finances (ICF)., esencialmente sobre si pueden o no amparar posibles responsabilidades contables ,por dolo o culpa grave, al ser asumidos por la Generalitat, que es precisamente la administración presuntamente perjudicada.

Según informó el propio órgano fiscalizador, la delegada instructora ha solicitado a la presidencia de la Sección de Enjuiciamiento que solicite un informe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas de cara a dictaminar sobre la validez de los avales, opción elegida por 31 de los 34 encausados para hacer frente a las fianzas. La pasada medianoche terminaba el plazo para la presentación de la documentación en que se basan para afianzar una fianza de 5,4 millones de euros de forma cautelar. Los otros cuatro, de los que tienen que hacer frente a cantidades inferiores, lo hicieron en efectivo o poniendo como aval bienes inmuebles.

"El Govern sigue defendiendo sin fisuras y sin dudas la legalidad de este aval, no hay ningún motivo objetivo para pensar que no se puede aceptar, porque el decreto es jurídicamente impecable, que el Tribunal de Cuentas deje de hacer política y atienda a criterios estrictamente jurídicos”, ha respondido la portavoz del Govern, Patricia Plaja. "Se sigue buscando lo que ya se había anunciado, un banco o entidad bancaria que dé respuesta a este aval, y no hacemos futuribles. No dudamos de que no se aceptará. No hablamos en este momento de plan B”, ha añadido, informa Fidel Masreal.

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y otros excargos del Govern a los que el Tribunal de Cuentas por la acción exterior de la Generalitat entregaron entre el jueves y el viernes los avales de forma telemática y después los originales y el resto de la documentación por correo urgente.

Informes concurrentes

Simultáneamente a la decisión de la delegada instructora, la defensa del expresident, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, ha requerido a la institución que suspenda el procedimiento recaudatorio hasta que le remita unos supuestos votos concurrentes de dos consejeros del tribunal que, según una información de Infolibre habrían protestado por no haber tenido suficiente tiempo para pronunciarse sobre el informe en el que se consideraba que se había producido presuntamente un perjuicio contable.

En un escrito, la defensa de Pugidemont solicita que le remita toda la documentación, incluidos dichos votos, uno de Enriqueta Chicano y otro de Felipe García. La respuesta del Tribunal de Cuentas ha consistido en que "se ha dado traslado a todas las partes de toda la documentación que se remitió a la delegada instructora y que componían las presentes actuaciones". Añade que "desconoce la existencia de la documentación que solicita, no disponiendo de la misma en esta Unidad de Actuaciones Previas" y le remite a solicitarla ante el órgano que corresponda del Tribunal de Cuentas.