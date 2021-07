Los 34 presuntos responsables contables de la acción exterior de la Generalitat vinculada al procés entre 2011 y 2017 han empezado a depositar las fianzas que el Tribunal de Cuentas les impuso de forma cautelar. El plazo de entrega concluía la medianoche del miércoles, pero el órgano fiscalizador no ha procedido aún a ordenar los embargos de bienes del resto de encausados, aunque de momento solo cuatro hayan procedido a afianzar: dos de ellos en efectivo y los otros dos con la presentación de bienes inmuebles como aval.

La delegada instructora está comprobando las certificaciones de la Generalitat que han llegado en relación con el acuerdo de gobierno de avalar la cantidad de cada uno de los responsables; 29 de ellos ya cuentan con ellos y sus abogados procederán a entregarlos a lo largo de esta mañana de forma telemática y remitirán por correo urgente los originales. Los avales debían haberse entregado antes de las 0.00 horas de este jueves, pero problemas en la tramitación de toda la documentación necesaria que el Institut Català de Finances (ICF) debía presentar ha retrasado la gestión.

Embargos

Una vez se presenten la delegada instructora tendrá que determinar si reúnen las condiciones necesarias para cubrir la cantidad impuesta de manera cautelar ante las dudas jurídicas que, al menos en apariencia, implica la forma elegida por la mayoría de los encausados. De hecho, el presidente de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha presentado un escrito esta misma mañana ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas para denunciar la concesión del aval, informa Júlia Regué.

En el caso de que no se considere una fórmula adecuada para afrontar la responsabilidad contable a la que pueden terminar siendo condenados, la delegada instructora puede ordenar el embargo de los bienes de los encausados para cubrir las cantidades que les corresponden, a través de la correspondiente providencia.

En cualquier caso eso no significa que los encausados pierdan sus propiedades de forma automática. Tanto las fianzas como los embargos, en su caso, se producirían de forma cautelar a la espera de la sentencia definitiva. En caso de condena, las cantidades afianzadas cautelarmente serán devueltas a la administración que se haya declarado perjudicada, que en este caso, es la Generalitat, que es la misma que está tramitando los avales.

Tras la instrucción del procedimiento la Abogacía del Estado renunció a interponer demanda al entender que debían hacerlo los servicios jurídicos de la Generalitat, al ser la administración presuntamente perjudicada.

La Conselleria de Economia solicitó el martes una prórroga de 15 días para gestionar la petición de los cargos de Govern para acogerse al fondo para cubrir las fianzas, y la defensa del 'expresident' Carles Puigdemont ha recurrido la negativa del aplazamiento al alegar indefensión. El documento, firmado por el conseller Jaume Giró, explica que el Govern está tramitando las solicitudes para verificar que cumplen las condiciones necesarias, como no tener una póliza previa de la Generalitat, no estar condenado por un hecho ilícito o que la Generalitat no se hubiera personado contra ellos. Esta solicitud no paraliza los avales a través del ICF.

Dos han puesto su patrimonio

Un total de 31 de los 34 encausados por el Tribunal de Cuentas a los que se les reclama 5,4 millones de euros por los gastos vinculados con la internacionalización del 'procés' se han dirigido al ICF para acogerse al Fondo Complementario de Riesgos que el Govern creó para servir de ayuda, incluso de rescate, para que puedan depositar una fianza provisional por la cantidad que se les reclama. Debían cumplir este trámite antes de este miércoles, 21 de julio, pues el organismo rechazó otorgarles una prórroga.

A los exaltos cargos que no han solicitado que se les incluya en este fondo han depositado ellos mismos las fianzas, que no eran muy elevadas en su caso, se les ha sumado un cuarto ante los problemas que se han producido con el aval. Dos de ellos han afianzado en efectivo y otros dos con bienes inmuebles.

Riesgo reputacional

El ICF es la entidad que gestiona este fondo de 10 millones de euros creado por el Ejecutivo catalán. Inicialmente, el mecanismo consistía en que los afectados solicitasen la ayuda a un banco, al que la Generalitat prestaría el dinero a través del citado fondo. De esta manera, el avalista no sería directamente el Govern, sino la entidad bancaria. Pero el Ejecutivo catalán no ha encontrado hasta la fecha un banco dispuesto a conceder estos avales, y ante la urgencia de hacer frente a las fianzas, los encausados han recurrido al ICF.

En un principio hubo bancos que sí se mostraron dispuestos a efectuar esta operación pero, a la hora de concretarla, se echaron atrás alegando el perjuicio "reputacional" que se les podría generar si participaban en la misma.

Pendientes del Consell de Garanties

Sin embargo, el asunto aún puede tener otro giro si algún banco acaba asumiendo el aval en el caso de que el Consell de Garanties acredite la legalidad del fondo y que las derechas llevarán a los tribunales.