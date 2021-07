El aumento de contagios en la Comunitat Valenciana ha llevado al Consell a tomar cartas en el asunto y tras reunirse con la Mesa Interdepartamental, han acordado nuevas restricciones en València, Castellón y Alicante. La Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la covid-19 ha decidido rescindir las actuales medidas que entraron en vigor el pasado 1 de julio, ante la evolución de la pandemia en los últimos días.

Puig adelantó ayer que la respuesta al repunte de casos covid sería contundente. Y así ha sido. Las nuevas medidas anunciadas tras la reunión van en línea de reducir la movilidad nocturna para así evitar la concentración de jóvenes, un colectivo que todavía no ha sido vacunado y cuyo riesgo de contagio es mayor que el de otros grupos de edad. "El Consell va a pedir al TSJ de la C. Valenciana que se limite la movilidad nocturna entre la 01.00 a las 06.00 horas pero será por municipios. Aquellos que muestren datos preocupantes. En estos momentos serían unos 40 en la C. Valenciana", ha asegurado el president de la Generalitat.

Las nuevas medidas afectarán al cierre del ocio nocturno, a la limitación de la movilidad, a la hostelería (que cerrará a las 00:00),m el horario de venta de alcohol en tiendas y supermercados y toque de queda en municipios en nivel de alto riesgo. Este toque de queda será de 1 a 6 de la madrugada.

La Comunitat Valenciana se sumará desde hoy a las autonomías que han dado un paso atrás en la desescalada en las últimas horas ante el nuevo crecimiento de contagios y hospitalizaciones. Por otro lado, la incidencia acumulada en la Comunitat Valenciana ha ido creciendo estas últimas semanas hasta rozar el riesgo extremo con 239 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.

Nuevas medidas en la Comunitat Valenciana

Estas son las nuevas medidas que ha anunciado el Consell y que entrarán en vigor a partir del día X en la Comunitat Valenciana. La mayoría de ellas va encaminada a restringir el ocio nocturno, a reducir el aforo y cierre de playas en determinados horarios.