Pedro Sánchez ya resolvió parte de la continuidad de su Gobierno con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Con ellos tiene una tabla de seguridad prácticamente hasta final de legislatura. Pero el presidente quiere disponer de unas nuevas cuentas para 2022. Hacienda ya trabajaba sobre esa hipótesis, pero este jueves el líder socialista lo confirmó. Los PGE se presentarán "en tiempo y forma", y tienen que estar definitivamente aprobados "antes de que finalice el año". Serán las cuentas, dijo, de la "recuperación y creación de empleo".

Ese era uno de los mensajes que dejó el presidente del Gobierno, este jueves, en una entrevista en 'Al rojo vivo' (La Sexta). Entrevista en la que volvía a cerrar la puerta a las pretensiones independentistas de amnistía y referéndum. Él es "claro y meridiano", sostuvo, y no habrá autodeterminación porque no cabe en la Constitución, porque ese derecho no está reconocido en los textos fundamentales de las democracias con las que España se puede comparar y porque, "por convicción política", cree que una consulta independentista "llevaría al socavamiento" de aquello que él pretende recuperar, la "convivencia" en Cataluña y con el conjunto de España.

Lo solemnizaba este miércoles ante el pleno del Congreso pero, después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, dejara rodar la pelota, dudando de su palabra -"También dijo que nunca habría indultos, así que denos tiempo"-, tenía que volver a apuntalar uno de los ejes de su discurso. Y es que la derecha se sirvió de ese comentario del dirigente republicano para recalcar que Sánchez es un "mentiroso" al que "no se creen ni sus socios", según lo expresó Pablo Casado. Ya a primera hora, en RNE, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, respondió a ERC que el PSOE "nunca" permitirá una consulta sobre la independencia de Cataluña: "Rufián sabe perfectamente que el presidente no va a estar nunca en ninguna ruptura de la legalidad de este país ni en el acompañamiento de un referéndum de autodeterminación".

¿Habrá remodelación de Gobierno? De nuevo, Sánchez se aferró a la respuesta que lleva defendiendo desde hace semanas: no es su "prioridad" ahora mismo. Lo es "culminar el proceso de vacunación, que va como un tiro" y la recuperación económica. Tampoco está "entre sus planes" recortar ministerios, pero en todo caso tendría que discutirlo, reconoció, con su socio en el Ejecutivo, Unidas Podemos. En concreto, con la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, con la que "tiene muy buena relación".