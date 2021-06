La búsqueda de Anna y Tomás Gimeno continúa. El buque oceanográfico 'Ángeles Alvariño' regresó a puerto debido a "las malas condiciones climatológicas", según apuntó El Programa de Ana Rosa en la mañana de este miércoles, 23 de junio. El navío había cambiado de ruta de búsqueda y estuvo sondeando una franja marina a unas cuatro millas mar adentro. Esta modificación, alejada de las coordenadas en las que izó la botella de oxígeno, la funda nórdica y el cuerpo de Olivia, se estableció ante la posibilidd de que el principal sospechoso de asesinar a Anna y Olivia cambiara de ubicación nada más mantener la última conversación telefónica con Beatriz Zimmermann.

"Van a aprovechar la jornada de hoy para repostar, aunque este buque tiene una autonomía de 20 días y para recoger agua", explicaron en el citado programa de Telecinco. "Esta misma noche abandonará la dársena del puerto y volver a dirigirse hasta el punto donde se perdió la señal del teléfono móvil de Tomás Gimeno", añadieron.

La madre de Anna y Olivia, Beatriz Zimmermann, sigue al minuto las novedades del caso y pidió por redes sociales que "compartamos velas blancas para hacer fuerza para mostrar esperanza, para que vuelvan y encuentren los cuerpos de Anna y Tomás". Además, quiere encontrar al padre para "no tener la mínima sospecha de que el asesino de sus hijas puede seguir con vida".

Velas blancas

Beatriz Zimmermann tiene la esperanza de recuperar el cuerpo de su hija pequeña, que continúa desaparecido. Por eso, a través de la cuenta de Instagram Bring Back Home Anna and Olivia, ha pedido colaboración para que aparezca el cuerpo de Anna y tanto ella como su familia puedan despedirse de ambas niñas. Pero una de las mayores inquietudes de Beatriz es que aparezca también el cuerpo de Tomás Gimeno para así poder descansar, «cerrar el círculo y encontrar paz». El texto publicado en Instagram dice: «Cuando pedimos poner una vela blanca para que su luz iluminara el camino de vuelta a casa de las pequeñas apareció Olivia como un milagro, con una señal de la que siempre estaremos agradecidos. Hoy, de nuevo les pedimos colaboración, no queremos perder la esperanza y rezamos porque aparezca Anna para poder despedirnos de ella junto a su hermana y, sobre todo, que aparezca Tomás para que Beatriz pueda descansar. Cerrar el círculo y encontrar paz. Inundemos las redes de velas blancas. Por Anna y porBeatriz que. junto a Olivia estarán siempre juntas». Joaquín Amills, el portavoz de Beatriz Zimmermann, aseguró ayer en una entrevista en El programa de Ana Rosa que la madre de Anna y Olivia «piensa que Tomás se suicidó, pero no al 100%». Aunque quienes rodean a Beatriz creen que está en el fondo del mar.