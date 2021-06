Felipe VI no termina de salir del debate sobre la concesión de los indultos a los líderes del 'procés'. Después de que Isabel Díaz Ayuso pusiera en tela de juicio el papel que jugará el Rey en este asunto y tras rectificación sobre rectificación, el monarca ha vuelto a estar presente en el debate en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez le ha reprochado a Pablo Casado las "incongruencias" que lanzan en el PP sobre Felipe VI.

"Dicen ustedes defender tanto la Constitución y la monarquía parlamentaria que mandan a la señora Ayuso a decir incongruencias sobre el papel del Rey en todo lo que tiene que representar la arquitectura institucional de nuestro país", le ha criticado el presidente del Gobierno al líder del PP en referencia a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre Felipe VI: "¿Qué hará el Rey con los indultos, le harán cómplice?". En concreto, entre las obligaciones del monarca recogidas en el artículo 62 de la Constitución está la de firmar el decreto que conceda los indultos.

Sánchez ha aprovechado también para recordar que durante el Gobierno de Mariano Rajoy se produjeron dos referéndums ilegales de independencia, una declaración unilateral de independencia y la aprobación de las leyes de desconexión en el Parlament de Catalunya: "Ustedes, cuando están en la oposición, se muestran muy activos en la defensa de la unidad de España, pero cuando gobiernan son muy indolentes en la defensa de la unidad de España". Para terminar de dar su réplica, Sánchez le ha asegurado a Casado que el Gobierno de coalición no va a usar "ni la Constitución, ni la bandera de España, ni la unidad territorial para dividir a los españoles".

Mentiras y traiciones

"No tiene palabra. Miente siempre, pero ya no engaña a nadie", le ha espetado momento antes el presidente del PP a Sánchez tras recriminarle sus cambios de opinión respecto al conflicto catalán. En este sentido, ha citado las palabras de Sánchez durante la campaña electoral de 2019: "Nunca más indultos políticos. Hay que acabar con ellos ya. No tiene ningún sentido que un político indulte a otro". "Esto lo dijo usted en una de sus metamorfosis anteriores", le ha reprochado.

Recordando las distintas palabras de Sánchez en las últimas semanas sobre los indultos, Casado ha señalado que para el presidente del Gobierno "la ley es castigo, el Estado de Derecho venganza y la Constitución, revancha". Además, ha criticado que vaya a conceder la medida de gracia a los líderes del 'procés' por "alargar un poco más su estancia en la Moncloa, traicionando a la Justicia".

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha seguido la misma línea hablando de traiciones y deslealtades, aunque elevando un poco más el tono: "Han traicionado todos sus juramentos al orden constitucional, han traicionado al Rey y a la Justicia, han traicionado al conjunto de los españoles honrados que cumplen las leyes". El dirigente ultra, al igual que Casado, le ha reprochado a Sánchez "estar dispuesto a lo que haga falta" por seguir "a cualquier precio" en el poder. "Este indulto le sitúa a usted no ya en la ilegitimidad, sino directamente en la ilegalidad", ha concluido.

La credibilidad

En el cara a cara entre la portavoz del PP, Cuca Gamarra, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el desafío independentista también ha estado en el centro del debate. La número dos de Sánchez ha afeado a los conservadores que hablen tanto de “unidad de España” cuando “no pintan nada” en Catalunya ni Euskadi, en referencia a la escasa representación en sus parlamentos. “No son creíbles: están sometidos a la ultraderecha, han perdido el rumbo y la identidad de lo que tiene que hacer este país. Y lo hicieron el domingo, tropezando dos veces con la piedra de Colón”, ha declarado Calvo.