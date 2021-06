La CUP asiste con indignación, pero sin sorpresa, al nuevo escenario político abierto en Catalunya inclinado a una etapa de distensión tras la predisposición del Gobierno a indultar a los presos y con el consiguiente gesto del líder de ERC, Oriol Junqueras, apelando a la vía escocesa.

"Lamentablemente, tenemos delante a un Estado profundamente antidemocrático y autoritario que nos niega una salida democrática, hablar de amnistía y de derecho a la autodeterminación", ha espetado este martes la diputada anticapitalista, Laia Estrada, desde el Parlament. A su juicio, descartar la vía unilateral es un error porque el Estado "no permitirá" un referéndum pactado como en Escocia. "Ojalá hubiera un referéndum pactado, pero tiene que ser unilateral [...] No nos dejan otro margen de maniobra", ha añadido, tachando de "inútil" el deshielo entre administraciones.

La 'cupera' ha hurgado en que apelar a la vía escocesa, como emblema de referéndum acordado, supone "engañar a la gente" porque, ha dicho, el Ejecutivo central no tiene voluntad de negociar una solución política al conflicto catalán, por lo que se aferran a la amnistía y, pese a haber dado un margen de dos años a la mesa de diálogo en el acuerdo con ERC para la investidura del 'president' Pere Aragonès, ha deslizado si fuera por la CUP "ya estaría finiquitada". Del mismo modo, ha dudado sobre si su formación participará en una 'premesa' para preparar un encuentro para el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat.

"El PSOE no tiene interés en resolver nuestro conflicto político de forma democrática no tiene el menor interés en acabar con la represión", ha insistido Estrada dirigiéndose, aunque sin referenciar, a ERC. "No permitiremos que sea una legislatura para devolver el 'peix al cove [...] Habrá que hacer los 1-O que haga falta para defender nuestros derechos nacionales y sociales", ha remachado.

En este punto ha remarcado que, pese a no compartir la postura, conoce cuál es el planteamiento de Esquerra, a diferencia del de Junts. "Tenemos que ver cuál es la estrategia de Junts más allá de defender una DUI. ¿Cómo la defendemos? ¿Cómo llegamos a ella?", se ha preguntado, y ha abogado sin fisuras por la "confrontación". "Forzosamente tenemos que ir hacia la confrontación", ha zanjado.