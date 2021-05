Ciudadanos trata de erosionar al PSC tras perder el liderazgo de la oposición. El líder naranja en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha aprovechado el debate de investidura del aspirante republicano Pere Aragonès para erigirse como el contrapeso real al Govern independentista sugiriendo pactos ocultos entre socialistas y republicanos, y mostrándose como el dique de contención del nacionalismo. Los socialista ostentan ahora el cargo tras ganar las elecciones con 33 diputados y ante el hundimiento de Cs que pasó de 36 a tan sólo seis representantes.

"En este hemiciclo no deberíamos dejar la defensa de todos los catalanes la hagamos unos pocos y que el grupo mayoritario prefiera acuerdos con ERC", ha espetado sobre los socialistas. "No se dejen engañar por Esquerra. No sigan cediendo ante los nacionalismos", ha remachado.

Con un tono contundente contra los planes de desconexión que aparecen en el acuerdo de gobierno entre ERC y Junts, Carrizosa ha enmendado el "embate democrático", léase el referéndum, y también la mesa de diálogo, a la que suele referirse como "mesa de chantaje". "No representan a la parte catalana, representan a la parte independentista de Catalunya", ha lanzado a Aragonès.

En cuanto al discurso del postulante a presidir la Generalitat, le ha afeado que se fije en la vía escocesa y que "no acate las leyes" así como que hable en nombre de "un solo pueblo". "Entre las prioridades de la gente no hay la amnistía ni la autodeterminación", le ha alertado: "Ignora que el límite siempre debe ser la ley, no la voluntad popular, porque la ley es lo que protege a los débiles de la arbitrariedad de los poderosos", ha remachado.

El dirigente naranja también se ha referido a la presencia de Oriol Junqueras en el pleno de investidura: "Pues este señor delinquió, lo hizo desde aquí y por eso está condenado [...] Yo no olvido lo que Junqueras y otros quisieron hacer aquí. Les pido que si tienen que hacer homenajes lo hagan en la sede de ERC o en lugares independentistas pero aquí [en el Parlament] no. No sobre los que fuimos avasallados el 6 y 7 de septiembre del 2017 en esas jornadas vergonzosas", ha deslizado. Aragonès le ha replicado que el líder de Esquerra y el resto de encarcelados por el 'procés' son "servidores del país".

"Guerra abierta por la poltrona"

Por su parte, el líder del PPC, Alejandro Fernández, ha cargado contra el pacto entre independentistas, que ha tachado como "una guerra abierta por la poltrona". "Ustedes crean artificialmente un conflicto y plantean una resolución imposible porque quieren y viven del conflicto", ha asegurado. "No manipulen, no engaños. Lo que ocurrió en Escocia fue un acuerdo entre dos gobiernos respetando la ley", ha dicho, instándoles a "aprender de los escoceses" por su cumplimiento del ordenamiento jurídico. "Vayan al Congreso y acepten la votación que de ahí surja", ha concluido. Fernández ha desdeñado la amnistía porque, a su juicio, implica un cambio de régimen.

El popular ha dudado de que Aragonès salga bien parado del acuerdo con Junts porque considera que hoy será investido como "presidente honorífico tutelado por Carles Puigdemont desde Waterloo". "Necesitan unos días juntos porque no se soportan. ¿Cómo piensan gobernar con este clima?", les ha preguntado. "Vamos a defender la libertad a la catalana", ha concluido. "Gobernaremos pensando en todo el mundo", ha respondido Aragonès.