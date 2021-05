La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha afirmado que la idea de implantar una EBAU única en toda España es una "respuesta simplona a un problema complejo" y ha reprochado al PP que lo pida ahora cuando no eran partidarios de ello en los siete años que estuvieron gobernando.

Celaá ha intervenido este martes en el Pleno del Senado para responder al diputado 'popular' Pablo Ruz, que le ha preguntado si el Gobierno tiene previsto implantar una EBAU única e igual para todo el territorio nacional. "Sorprende profundamente que ustedes tengan esta propuesta en este momento, porque han gobernado siete años la educación española y jamás propusieron una prueba única, sino todo lo contrario, propusieron una prueba a realizar en centros educativos y pruebas para que todas las universidades de España hicieran su selección", le ha afeado la ministra.

Durante su intervención, el diputado del PP ha enseñado tres modelos de exámenes, cada uno de una comunidad autónoma diferente: uno de Castilla-La Mancha, otro de Murcia y uno de la Comunidad de Madrid. "En Murcia se pregunta desde la romanización a los Reyes Católicos, en Castilla-La Mancha desde la revuelta de los comuneros hasta la revolución liberal de Cádiz, en Madrid desde el neolítico hasta la implantación de las comunidades autónomas; ¿Esto es lógico? ¿Esto es de recibo?", ha cuestionado.

En este sentido, Ruz ha planteado qué pasaría si para acceder a un puesto en la Administración General del Estado hubiera 17 pruebas distintas en función de los territorios a los que los ciudadanos estuvieran adscritos. "Ustedes están contribuyendo a la devaluación del sistema educativo español", ha dicho a la ministra.

Por su parte, Celaá, además de recriminar al 'popular' que pidan una EBAU única en estos momentos, cuando se encuentran en la oposición, ha recordado que si hay una prueba diferente en cada región se debe a las competencias que tienen estas en el ámbito de los contenidos educativos. "Usted desconoce que hay una distribución competencial, las comunidades autónomas tienen competencias en el currículo, no me diga que no", le ha recordado la ministra.

Además, la titular del Departamento de Educación ha puesto de relevancia los "tres importantes factores" que, a su juicio, justifican la existencia de una EBAU diferente por territorio: la distribución competencial de las comunidades autónomas, la autonomía de las universidades y "todo lo que es el sistema propio de lo que es el desarrollo de toda una trayectoria vital compleja del alumno".

En todo caso, Celaá ha admitido la necesidad de "mejorar" la Selectividad en términos de "equidad". "La prueba única no es el resultado, es una respuesta simplona a un problema complejo", ha aseverado. Y ha concluido su intervención afirmando que desde el Gobierno se está trabajando en "establecer igualdad de oportunidades" y "contenidos curriculares que permitan una armonización mayor".