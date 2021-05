El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha preguntado este sábado "qué pintan ministros" del Gobierno "manifestándose en las calles" por el Día del Trabajador "cuando son los que han generado una caída del mercado laboral" que, ha denunciado, es de las más severas a nivel mundial.

En su intervención en un acto de campaña en Majadahonda, Casado ha asegurado que el Ejecutivo no puede culpar a la pandemia de las cifras puesto que el descenso en los principales indicadores no ha sido simétrico. "Es cuestión de la mala gestión del Gobierno, que no tiene propaganda ni subvención ya para tapar su incompetencia", ha añadido.

Casado ha hablado así de la presencia en la manifestación de Madrid de la ministra y vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes; la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

En esta línea, el líder de la oposición ha insistido en que cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) dice que España "es el país del mundo con más parados solo superado por Bosnia, Irán o Venezuela no es por el virus". "Cuando la OCDE dice que España será el país que peor se recuperará de la pandemia, no es por el virus", ha continuado.

Así, y tras referirse a varias previsiones que sitúan a España como uno de los países peor parados a nivel económico, Casado ha criticado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que ha señalado como "el mayor peligro para el empleo y trabajadores en España".

Casado, que se ha referido a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este jueves, ha apuntado que el balance del último año arroja otros 700.000 parados. "Hay 1,2 millones de hogares con parados, dos millones de familias haciendo colas en bancos de alimentos... ¿de qué presume Sánchez con este balance?", se ha preguntado.

En este contexto, el presidente del PP ha afeado al jefe del Ejecutivo su "falta de responsabilidad y de piel" que contrastan, a su juicio, con la gestión en la Comunidad de Madrid por parte de Isabel Díaz Ayuso.

"Hipocresía" del Gobierno

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este sábado "la hipocresía" del Gobierno central el 1 de Mayo, acudiendo a la manifestación, cuando este es el día "que más urticaria le puede dar".

Durante el mitin, la presidenta de Madrid ha comenzado bromeando con que está "preocupada" por el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, porque si solo quiere trabajar cuatro días y hoy es sábado, no sabe "que habrá estado haciendo" después entonces. "Probablemente vaya a la manifestación pero creo que va a ser un sobresfuerzo", ha lanzado.

En este sentido, ha indicado que cree que el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, va a "huir" porque le han dicho que "en la Asamblea hay Pleno todos los jueves". Ayuso se ha preguntado si alguien ha visto a Iglesias "hacer algo en este año y medio" y si hay "alguna familia en Madrid y en España que viva mejor" desde que él ha estado en Moncloa.

"Hoy Día del Trabajo y dice el Gobierno de España, venga, hoy vamos a trabajar y van a la manifestación y mandan a siete ministros. ¿Les parece mucho? Solo es un tercio de lo que hay en el Gobierno. Ahora no sabréis los nombres pero no pasa nada, nos pasa a todos", ha lanzado, al tiempo que ha censurado que un tercio del Gobierno encabece la pancarta en la manifestación para dar "lecciones de trabajo".

Asimismo, ha censurado que al frente de la manifestación también estén los "sindicalistas liberados que durante los meses más complicados de la pandemia nunca fueron a su puesto de trabajo pero bien que iban a boicotear un hospital pública con pacientes dentro".

También ha trasladado que se verá en la pancarta a ese ministro, "el otro Garzón" (Alberto), que dijo que el turismo es "un sector de bajo valor añadido" en España. "¿Se puede tener menos conocimiento de España?", ha preguntado, arropada por el presidente del PP, Pablo Casado, del consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, y el alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz.

Ayuso también ha cuestionado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esté "escracheándose a sí misma". "No me preguntéis el nombre. Está la de Trabajo, la de Hacienda, el de Economía y así multiplicando hasta veintitantos", ha espetado.

"¿Irá también a darnos lecciones de trabajo un presidente (Pedro Sánchez) que en mitad de la peor pandemia de este país se fue tres semanas de vacaciones y vino moreno con el mejor tono mientras el Gobierno de la Comunidad no se movió de su silla porque teníamos que ver de qué manera volver a los colegios?", ha lanzado.