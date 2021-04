La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha denunciado el "auténtico calvario" que ha vivido durante los últimos tres años hasta que este martes la Audiencia Nacional haya archivado la causa contra ella en el caso 'Púnica'.

"¿Quién me va a resarcir ahora el sufrimiento padecido? ¿y el de mi familia? ¿Quién me va a devolver todo lo que me arrebataron?", se ha preguntado Cifuentes en un apunte en su cuenta personal de Twitter después de que el juez Manuel García-Castellón haya acordado el archivo provisional de la causa que afecta a ella, a la letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder y al presidente del Grupo Cantoblanco Arturo Fernández.

— Cristina Cifuentes😷 (@ccifuentes) 20 de abril de 2021

Así, la expresidenta madrileña ha subrayado que "siempre" fue inocente y ha denunciado los "tres años de linchamiento" y de "vivir un auténtico calvario" hasta que se ha producido el archivo de la causa en relación con la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid en los procesos de licitación de 2009 y 2011.