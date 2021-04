La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia que ocurrió en julio de 2013 en Angrois, en Santiago, ha escrito por carta a la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, para exigirle "que cumpla con su palabra" y cese al cargo de libre designación que irá a juicio por su etapa como responsable de seguridad en la empresa pública, Andrés Cortabitarte.

Además, la asociación entiende que Pardo de Vera también debería destituir a la actual directora de seguridad en la circulación de Adif, Esther Mateo, al haber elaborado un peritaje para defender, durante la instrucción de la causa ahora ya cerrada, la actuación del administrador ferroviario.

"Tiene usted ahora la oportunidad de mostrar su sensibilidad, cumplir su palabra y generar una verdadera cultura organizativa basada en la coherencia. Esperamos que realmente diferencie los comportamientos admisibles de los que no lo son y haga valer su compromiso al frente de una organización pública, transformando la cultura de la ocultación y apostando por la seguridad", le dicen.

La misiva, ha sido enviada una semana después de que trascendiese el auto de la Audiencia Provincial de A Coruña que confirma el cierre de la investigación, que imputa 80 delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia grave profesional al maquinista y al exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte. "Ya no cabe presentar recursos y por tanto se iniciará el proceso de juicio oral", recalca la plataforma.

Cambio de postura de Ábalos

Tanto Pardo de Vera como el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se comprometieron en diciembre de 2018 ante las víctimas a cesar a Cortabitarte de su puesto de libre designación en el momento en que la imputación fuera firme. "Ese momento ha llegado y esperamos que cumpla con su palabra para no generar aún más dolor a las víctimas y familiares", le dice ahora la plataforma a la presidenta de Adif.

A preguntas de los periodistas durante un acto en Santiago la semana pasada, sin embargo, el ministro alegó que Cortabitarte había sido apartado de sus responsabilidades en materia de seguridad para que continúe en su cargo de libre designación.

"Flaco favor a Adif"

En cuanto a la actual directora de seguridad, Esther Mateo, la asociación le reprocha que "presentó un peritaje en el juzgado señalando que en la línea del accidente de Angrois se cumplió con la normativa de seguridad".

"Tanto la Agencia Ferroviaria Europea, como siete jueces diferentes y el fiscal apuntan a que no es así, ya que no se hizo el preceptivo análisis de riesgos ni al realizar el cambio del proyecto, ni al desconectar el sistema de seguridad, motivo por el cual está imputado Andrés Cortabitarte", confronta.

En concreto, la Audiencia señala que la imputación se debe a que existía en la curva "un riesgo especial de descarrilamiento que no fue percibido y atendido por el Adif". Ese riesgo "no se evaluó de forma independiente (...) lo que generó una situación de peligro que no se analizó ni evaluó", advierten los magistrados.

Por eso, las víctimas consideran que "liderar la política de seguridad --por Esther Mateo-- y profundizar en la implantación de la cultura de seguridad es incompatible con la falta de credibilidad que supone su peritaje defendiendo al señor Cortabitarte".

"Si quien en la actualidad está liderando la seguridad en Adif es la persona que ratificó un informe pericial afirmando que Adif no había incumplido ninguna norma y la justicia mantiene como imputado a Cortabitarte, entendemos que debería dejar su puesto actual, ya que incurre en una flagrante contradicción", subrayan.

No cesar a Esther Mateo "será una incoherencia", avisan los afectados. "Estarán haciendo un flaco favor a la reputación nacional e internacional de Adif y a la credibilidad de su proyecto de fomento de la 'cultura de seguridad' que están tratando de implantar", concluye.