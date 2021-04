El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado este domingo que vacunarse es "seguro" y que él aceptaría ser vacunado con AstraZeneca si es la vacuna que le correspondería.

"Si me tocaba vacunarme mañana, me vacunaría; me pondría AstraZeneca si me corresponde", ha trasladado en una entrevista con 'laSexta' recogida por Europa Press, donde ha reiterado que en su opinión "las principales autoridades del Estado se deberían haber vacunado".

Además, ha indicado que desde las instituciones han de mandar un mensaje "de vacunación y responsabilidad" y ha hecho mención a que se está ante "un momento decisivo", pues este proceso de vacunación "es crucial para un mejor futuro".