La procuradora de Cs por Salamanca María Montero ha anunciado este viernes que deja el grupo parlamentario y se pasa al Mixto por "falta de liderazgo" en su grupo y de "regeneración" en la Comunidad, a tres días de que el parlamento de Castilla y León debata la moción de censura planteada por el PSOE contra el Gobierno autonómico.

"La decisión es fruto de una profunda reflexión, de un ejercicio de honestidad con las personas que me votaron y a las que represento. Hoy dejo de pertenecer a este Grupo Parlamentario pensando que esta decisión es lo mejor para el presente y el futuro de Castilla y León", ha trasladado en un comunicado a los medios de comunicación.

El grupo parlamentario de Cs tiene doce procuradores en las Cortes de Castilla y León, con 29 el PP, partidos que sostienen la acción del Gobierno de coalición en la Comunidad en esta legislatura, que preside el popular Alfonso Fernández Mañueco, con Francisco Igea, de la formación naranja como vicepresidente.

El PSOE, que ha presentado una moción de censura con su líder, Luis Tudanca, como candidato a la presidencia de la Junta, tiene 35 procuradores; y el grupo mixto lo integran dos parlamentarios de Podemos, uno de Por Ávila, otro de UPL y otro de Vox. La mayoría para lograr que prospere la moción de censura son 41 votos favorables.

"Me voy de un grupo sin liderazgo, en el que no existe el trabajo en equipo, en el que unos pocos deciden por todos y con continuos cambios de opinión respecto de las decisiones políticas, algunas de gran trascendencia respecto del futuro de la comunidad", ha argumentado.

La parlamentaria de Cs por Salamanca ha recordado que se presentó en 2019 a las elecciones "con ilusión, pensando en que el cambio y la regeneración llegarían a esta tierra después de más de tres décadas de gobiernos del Partido Popular". "Sin embargo, se pactó con el PP y dos años después compruebo con tristeza que no ha sido así", ha añadido.

"En estas circunstancias, no puedo seguir perteneciendo a un Grupo Parlamentario que ni ha cumplido con las promesas hechas a los ciudadanos de Castilla y León", ha referido. Y ha explicado que continuará como procuradora y que confía en que se respete "su decisión" y "no se someta a ningún tipo de acoso por parte de quienes no la compartan".