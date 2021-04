Edmundo Bal será el candidato de Ciudadanos en las elecciones autonómicas de Madrid del próximo 4 de mayo. El hasta ahora portavoz de Ciudadanos en el Congreso sustituirá como cabeza de cartel a Ignacio Aguado, exvicepresidente de la Comunidad, que ha sido quien ha anunciado el relevo.

Aguado ha anunciado también que habrá primarias en el partido, pero ha dado por hecho que será Bal, quien le ha acompañado en su comparecencia, quien encabezará la lista de Ciudadanos. Hasta hace pocas horas, Bal negaba que él fuera a ser el candidato de su formación.

En una comparecencia sorpresa, Aguado ha anunciado que "el mejor candidato posible" es Bal. "Le he pedido yo personalmente que se presente a las primarias y le he trasladado todo mi apoyo", ha dicho.

Emocionado hasta las lágrimas, Aguado ha repasado sus siete años en el partido. "No había ni 30 afiliados cuando me afilié yo. Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido estos años", ha dicho el candidato que logró situar a Ciudadanos como tercera fuerza de la Comunidad en 2019, con 26 diputados.

Ahora las expectativas son muy diferentes. En las últimas encuestas, Ciudadanos no llega al 5% de los votos necesarios para tener representación en la Asamblea de Madrid. Bal es la última esperanza de la formación para impedir un hundimiento total que podría dejarla herida de muerte en toda España.

Fuentes del partido aseguran que "Aguado ha sido generoso y ha dado un paso atrás porque sabía que no era capaz de unir al equipo en Madrid", y que el perfil de Bal, un hombre de la total confianza de Arrimadas, "ayudará a poder revalidar el Gobierno de coalición" si es que Ciudadanos logra alcanzar ese 5% del voto.

Bal: "Muchos me decían preséntate y yo contestaba con evasivas y trataba de quitarme de en medio"

Tanto Aguado como Bal han defendido que Ciudadanos representa a quienes quieren "un país sin bandos", y el candidato ha insistido en que esa idea es especialmente importante en unas elecciones a las que concurren tanto Isabel Díaz Ayuso (PP) como Pablo Iglesias (Podemos). "No quiero que nos arrebaten el centro, la moderación, el sentido común, me niego a que en la Comunidad de Madrid gobiernen los extremos, me niego a la polarización. No hay dos polos, no hay dos bandos, no hay dos Españas", ha dicho Bal.

Gracias, @ignacioaguado por tu trabajo y tu generosidad. Soy consciente de que el reto que hoy asumo es enorme. Pero no me puedo quedar de brazos cruzados viendo cómo a los madrileños se les arrebata el centro político y se les condena a una sociedad de bandos. Vamos a por todas. pic.twitter.com/OVuhGpJL6R — Edmundo Bal (@BalEdmundo) 18 de marzo de 2021

El candidato también ha explicado que si bien hasta el miércoles por la tarde decía "lo bien que estaba en el Congreso", recibió esa noche una llamada de Aguado para decirle que él sería el mejor candidato en Madrid: "Cuando a uno le dicen eso, no se puede decir que no. Yo le digo que sí a Nacho, a este partido y a todos los españoles".