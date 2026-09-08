Una empresa cordobesa desarrolla en Encinas Reales materiales vegetales como alternativa a derivados del petróleo.

La empresa Vegstone, con sede en Encinas Reales, trabaja en el desarrollo de materiales de origen vegetal destinados a aplicaciones industriales como alternativa a determinadas materias primas procedentes de cadenas petroquímicas.

La compañía basa parte de su actividad en la valorización de subproductos agrícolas, entre ellos el hueso de aceituna, la cáscara de almendra y el hueso de melocotón, que transforma en ingredientes y materiales susceptibles de incorporarse a distintos procesos productivos.

Vegstone sitúa esta línea de trabajo en un contexto marcado por la volatilidad de los precios del petróleo y de los mercados energéticos, que puede repercutir también sobre materiales como polímeros o resinas utilizados por numerosas industrias.

La empresa defiende que la diversificación de materias primas puede contribuir a reducir determinadas dependencias de recursos fósiles, aunque subraya que la incorporación de materiales vegetales debe realizarse manteniendo las prestaciones técnicas requeridas por cada proceso.

Pruebas antes de su incorporación a la industria

El consejero delegado de Vegstone, Francisco Arjona, señala que el objetivo no es sustituir materiales de manera automática, sino estudiar previamente su comportamiento. “No se trata de cambiar lo que funciona, sino de estar mejor preparados para lo que pueda cambiar”, afirma.

Para ello, la compañía trabaja junto a los fabricantes en procesos que incluyen el análisis de nuevas materias primas, la realización de pruebas, el ajuste de formulaciones y la validación de los resultados antes de su incorporación a los procesos industriales.

Vegstone desarrolla asimismo biocomposites y soluciones vegetales orientadas a sustituir determinadas aplicaciones de microplásticos. Entre los sectores en los que trabaja se encuentran la cosmética y el cuidado personal, la limpieza, los abrasivos, los rellenos y los composites, además de otras formulaciones industriales.

De subproducto agrícola a materia prima

La firma cordobesa centra así su modelo en dar una nueva utilidad a recursos procedentes de la agricultura que pueden convertirse en materias primas para otros sectores.

La compañía sostiene que este proceso permite combinar el aprovechamiento de residuos agrícolas con la búsqueda de materiales de menor dependencia fósil, siempre que las nuevas soluciones superen previamente los procesos técnicos de prueba y validación necesarios para cada uso industrial.

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Vegstone plantea además este trabajo como una vía para que las empresas puedan disponer de alternativas previamente ensayadas ante posibles cambios en los precios, el suministro o la disponibilidad de determinadas materias primas.