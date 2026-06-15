Veinluc recibe el Premio Familia-Empresa 2026 por la provincia de Córdoba

Veinluc ha sido distinguida con el Premio Familia-Empresa 2026 por la provincia de Córdoba, un reconocimiento otorgado por la Cátedra BBVA de Empresa Familiar de San Telmo Business School a compañías que destacan por su trayectoria empresarial, su capacidad de crecimiento y su compromiso con los valores propios de la empresa familiar.

La distinción fue entregada el pasado 10 de junio durante la XXIX edición de los Premios Familia-Empresa, celebrada en la sede de San Telmo Business School en Málaga. Los galardones reconocen cada año a doce empresas familiares de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla que han demostrado su capacidad para generar riqueza, empleo y desarrollo económico desde una visión de largo plazo.

En el acto, participaron Ana Cano, presidenta del Consejo Asesor de la Cátedra BBVA de Empresa Familiar de San Telmo Business School; Francisco Javier Jerez, director territorial Sur de BBVA; Juan Pérez, director general de San Telmo Business School; Macarena Selva, directora académica de la Cátedra BBVA de Empresa Familiar; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

XXIX edición de los premios Familia-Empresa. / BBVA

Tras las intervenciones institucionales, Macarena Selva presentó a las doce familias empresarias galardonadas en esta edición y se procedió a la entrega de los reconocimientos.

Cada una de las empresas premiadas ha sido propuesta por empresarios familiares vinculados a la Cátedra BBVA de Empresa Familiar y seleccionada por representar valores como la continuidad generacional, el compromiso con el territorio, la capacidad emprendedora y la creación sostenida de empleo.

Los Premios Familia-Empresa se han consolidado a lo largo de casi tres décadas como una de las principales distinciones a la empresa familiar en el sur de España. A través de ellos, la Cátedra BBVA de Empresa Familiar reconoce a compañías que han sabido compatibilizar la dimensión empresarial con la familiar, convirtiéndose en referentes para las nuevas generaciones de empresarios.