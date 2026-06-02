Bidafarma inicia una nueva etapa tras la renovación de su Consejo Rector

Bidafarma ha celebrado su X Asamblea General, un encuentro que marca el inicio de una nueva etapa para la cooperativa tras la renovación de parte de su Consejo Rector y la reelección de Antonio Mingorance como presidente. La cita ha servido para reafirmar el compromiso de Bidafarma con la farmacia comunitaria, el cooperativismo farmacéutico y la economía social sanitaria, en un año especialmente significativo por la celebración del décimo aniversario de la cooperativa.

Durante la asamblea, Mingorance destacó que Bidafarma afronta este nuevo mandato desde la continuidad de un proyecto consolidado, pero también desde la responsabilidad de responder a los nuevos retos del sector. En su intervención, defendió que la farmacia española solo puede mantener su papel sanitario, social y profesional si conserva un modelo basado en la independencia del titular, la capilaridad territorial y la equidad en el acceso al medicamento.

“Sin cooperativismo farmacéutico, nuestro modelo de farmacia se cae”, señaló el presidente de Bidafarma, quien recordó que la cooperativa presta un doble servicio a sus socios: garantizar el suministro de medicamentos y otros productos y servicios, y contribuir a la buena salud de la estructura que sostiene el modelo de farmacia.

Una década de integración, crecimiento y fortalecimiento del modelo

La asamblea sirvió también para hacer balance de la primera década de Bidafarma, una etapa marcada por la integración, el crecimiento y la consolidación de la cooperativa como operador de referencia nacional en la distribución farmacéutica.

En estos diez años, Bidafarma ha reforzado su dimensión empresarial y su capacidad de servicio, atendiendo a más de 10.800 farmacias y alcanzando una cuota nacional superior al 23 %. La cooperativa cuenta actualmente con una red logística integrada por 32 almacenes y más de 650 rutas, que garantizan un servicio próximo, eficiente y adaptado a las necesidades de la farmacia comunitaria.

La evolución de la cooperativa se refleja también en su dimensión económica, con más de 3.200 millones de euros de facturación, siempre desde una gestión orientada a reinvertir los recursos generados en su objeto social y en la mejora continua del servicio a sus socios.

La asamblea permitió confirmar el posicionamiento de Bidafarma como empresa de economía social sanitaria. La cooperativa, integrada por más de 9.000 socios farmacéuticos, reivindica un modelo de gobernanza participativa, arraigado en el territorio y orientado al servicio de la sociedad.

El presidente de Bidafarma, Antonio Mingorance, se dirige a los más de 800 asistentes que asistieron a la Asamblea. / Bidafarma

En este sentido, Mingorance recordó la incorporación de Bidafarma a la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, CEPES, y a la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, lo que refuerza su presencia en el ámbito cooperativo nacional e internacional. Bidafarma es la única cooperativa farmacéutica española miembro de esta organización supranacional.

El presidente insistió en que el cooperativismo “no es una moda”, sino la propia identidad de Bidafarma. Una identidad que se expresa en el compromiso con la farmacia rural, la cohesión territorial, la igualdad entre socios, la sostenibilidad y la contribución al acceso equitativo al medicamento.

Entre los hitos destacados de este ejercicio, la asamblea puso en valor la incorporación de la Cooperativa de León, Cofarle, a Grupo Bidafarma, una integración basada en la coincidencia de valores, visión y compromiso con el modelo cooperativo.

Con esta incorporación, Grupo Bidafarma refuerza su posición como referente nacional en distribución farmacéutica y se consolida como líder en cuota de mercado nacional. La cooperativa mantiene, además, su disposición a seguir incorporando entidades que compartan su visión y sus principios.

De izquierda a derecha, Leandro Martínez Carrasco, presidente de la Matilde Sánchez Reyes, secretaria de Bidafarma; Antonio Mingorance Gutiérrez, presidente de Bidafarma; Antonio Pérez Ostos, vicepresidente de Bidafarma; y Luis Francisco Ortega, tesorero de Bidafarma. / Bidafarma

Mingorance defendió que el objetivo de Bidafarma no es “crecer por crecer”, sino fortalecer un proyecto cooperativo útil para los farmacéuticos, para las farmacias y para la sociedad.

La asamblea concluyó con un mensaje de confianza en el futuro de la cooperativa y en la vigencia del modelo de farmacia español. Diez años después de su nacimiento, Bidafarma inicia una nueva etapa con una identidad reforzada, una estructura sólida y una vocación clara: seguir siendo una herramienta al servicio de la farmacia comunitaria, del cooperativismo sanitario y de los pacientes.