El Volvo EX60 llega a Córdoba: así es el SUV eléctrico con el que Volvo quiere cambiar las reglas del juego

El futuro de la movilidad eléctrica ya se ha dejado ver en Córdoba. El pasado 11 de mayo, Volvo y Volvo Vypsa celebraron en las instalaciones de Vypsa, en el Polígono de Las Quemadas, la presentación del nuevo Volvo EX60, el SUV 100 % eléctrico con el que la firma sueca inicia una nueva etapa marcada por la electrificación, la tecnología inteligente y el diseño escandinavo.

El nuevo EX60 se convierte en el SUV eléctrico mediano de referencia de Volvo.

Pero la cita no fue una presentación convencional. Volvo quiso trasladar a Córdoba una de las tradiciones más representativas de la cultura sueca: el ‘Fika’. Mucho más que una pausa para tomar café, el Fika representa un momento para detenerse, conversar y compartir tiempo sin prisas. Bajo esa filosofía, clientes e invitados pudieron descubrir el nuevo EX60 en un ambiente relajado, acompañado de café, dulces y conversación.

Clientes e invitados pudieron descubrir el nuevo EX60 en un ambiente relajado. / Volvo Vypsa

Francisco López, gerente de Volvo Vypsa, fue el encargado de presentar el vehículo y explicar a los asistentes las principales claves de un modelo que se posiciona como uno de los lanzamientos más importantes de la marca en los últimos años. «El EX60 representa perfectamente hacia dónde se dirige Volvo: una movilidad eléctrica más avanzada, más segura y mucho más conectada con la vida real de las personas», explicó durante el encuentro.

Así es el nuevo EX60

El nuevo EX60 se convierte en el SUV eléctrico mediano de referencia de Volvo y llega con argumentos que buscan eliminar muchas de las barreras que todavía existen alrededor del vehículo eléctrico. Entre ellas, la autonomía y los tiempos de carga.

Gracias a su nueva arquitectura eléctrica de 800 voltios, el Volvo EX60 puede alcanzar hasta 810 kilómetros de autonomía y añadir hasta 340 kilómetros en apenas diez minutos en estaciones de carga rápida. Una evolución tecnológica que acerca la experiencia de carga a la comodidad y rapidez que hasta ahora ofrecían los vehículos tradicionales.

El Volvo EX60 puede alcanzar hasta 810 kilómetros de autonomía. / Volvo Vypsa

El modelo también incorpora una nueva plataforma desarrollada específicamente para vehículos eléctricos, diseñada para mejorar la eficiencia, el rendimiento y la sostenibilidad del conjunto. Volvo define el EX60 como «el coche más inteligente» que ha desarrollado hasta la fecha, gracias a un ecosistema tecnológico basado en inteligencia artificial, conectividad avanzada y actualizaciones remotas de software.

La experiencia digital ocupa un lugar central dentro del vehículo. El sistema integra servicios de Google, navegación inteligente y asistentes conversacionales capaces de evolucionar con el uso y adaptarse a las preferencias del conductor.

La experiencia digital ocupa un lugar central dentro del vehículo. / Volvo Vypsa

Diseño escandinavo, una de sus señas de identidad

Sin embargo, más allá de la tecnología, el EX60 mantiene intacta una de las señas de identidad históricas de Volvo: el diseño escandinavo. Líneas limpias, materiales naturales, iluminación ambiental cuidada y una concepción del interior basada en la calma y el confort convierten el habitáculo en un espacio pensado para disfrutar del viaje desde otra perspectiva.

Una de las señas de identidad del vehículo es su diseño enscandinavo. / Volvo Vypsa

Los asistentes a la presentación en Córdoba pudieron acceder al interior del vehículo, conocer de cerca sus acabados y descubrir algunas de las soluciones tecnológicas incorporadas por la marca, acompañados por el equipo comercial de Vypsa.

Los asistentes a la presentación pudieron acceder al interior del vehículo. / Volvo Vypsa

Nueva forma de entender la movilidad premium

Con este lanzamiento, Volvo Vypsa refuerza su apuesta por acercar a Córdoba las últimas innovaciones de la marca sueca, en un momento clave para la transformación del sector de la automoción hacia modelos más sostenibles, digitales y eficientes.

Presentación del EX60 en Córdoba. / Volvo Vypsa

El EX60 no solo representa un nuevo modelo dentro de la gama Volvo. Representa una nueva manera de entender la movilidad premium: más silenciosa, más inteligente y más humana.