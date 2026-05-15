Volvo Vypsa presenta en Córdoba el nuevo Volvo EX60 en una experiencia inspirada en la tradición sueca del 'Fika'

El pasado 11 de mayo, Volvo y Volvo Vypsa celebraron en Córdoba la presentación exclusiva del nuevo Volvo EX60, el SUV 100 % eléctrico con el que la marca sueca da un nuevo paso en su apuesta por la movilidad premium electrificada.

El evento tuvo lugar en las instalaciones de Volvo Vypsa en el Polígono de las Quemadas y reunió a clientes e invitados en una experiencia concebida para descubrir el vehículo desde una perspectiva cercana, relajada y profundamente vinculada al estilo de vida escandinavo.

La cita comenzó a las 17:00 horas con una propuesta inspirada en la tradición sueca del 'Fika', el momento cotidiano dedicado a hacer una pausa para compartir café, dulces y conversación. Una filosofía que Vypsa quiso trasladar a esta presentación, convirtiendo el encuentro en un espacio para descubrir el nuevo EX60 sin prisas, conversar y conocer de primera mano la visión de futuro de la marca.

Durante la presentación, Francisco López, gerente de Volvo Vypsa, fue el encargado de guiar a los asistentes a través de las principales características del nuevo modelo, destacando aspectos como su diseño escandinavo, la innovación tecnológica, la eficiencia eléctrica y el enfoque de Volvo hacia una conducción más segura, sostenible y conectada.

El nuevo Volvo EX60 representa uno de los lanzamientos estratégicos más importantes de la firma sueca para esta nueva etapa de electrificación. Un SUV diseñado para combinar prestaciones, autonomía y tecnología avanzada en un formato pensado tanto para el entorno urbano como para largos desplazamientos.

Los invitados, acompañados por el equipo comercial de Vypsa, pudieron conocer el vehículo en detalle, acceder a su interior y descubrir algunas de las soluciones tecnológicas más avanzadas incorporadas por la marca, en un ambiente distendido y cuidado al detalle.

Con esta presentación, Volvo Vypsa refuerza su apuesta continua por acercar a Córdoba las últimas novedades de Volvo, ofreciendo experiencias diferenciales que conectan innovación, diseño y estilo de vida.