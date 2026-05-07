Abre Decathlon City Córdoba, para estar más cerca de los deportistas

Decathlon, la marca multideporte mundial, ha abierto su nueva tienda en Córdoba, concretamente en la Calle Concepción, 6, en pleno centro de la ciudad y una de las vías comerciales de referencia. La apertura refuerza el objetivo de la compañía de hacer más accesible el deporte a todos los que lo disfrutan y ha causado una gran expectación en la ciudad. Prueba de ello, en su primera semana ha recibido la visita de más de 12.000 cordobeses.

Con esta inauguración, Decathlon amplía su presencia en la región, al sumar 3 establecimientos en la provincia de Córdoba y alcanzar las 26 tiendas en Andalucía, y refuerza su compromiso con el desarrollo del ecosistema deportivo de la comunidad andaluza.

Apertura Decathlon City Córdoba. / Casavi

Con 470 metros cuadrados destinados a la venta, distribuidos en dos plantas, el nuevo establecimiento ofrece una experiencia de compra cercana, personalizada e innovadora, centrándose en disciplinas con mayor arraigo en la zona como el running, fútbol, natación, deportes de montaña, pádel y fitness. Además, cuenta con una cuidada selección de accesorios pensada para responder a las necesidades de los deportistas en su día a día.

El horario es de lunes a sábado, de 10.00 a 21.30 horas, y domingos aperturables.

Asesoramiento personalizado

El nuevo espacio ofrece también servicios que facilitan una compra más ágil y cómoda, como el servicio de «Clica y Recoge en 1 hora», que permite la compra online y la recogida en tienda de forma rápida, además la nueva tienda cuenta con un punto de servicios circulares (Segunda Vida, alquiler, suscripción y reparación y mantenimiento), con el objetivo de alargar la vida útil del material deportivo en desuso y reforzar con ello la apuesta de la compañía por la accesibilidad y la circularidad.

El equipo lo forman 11 colaboradores apasionados por el deporte, de los cuales 8 son nuevas incorporaciones, preparados para acompañar a los clientes y ofrecer asesoramiento personalizado en cada disciplina.

Apertura Decathlon City Córdoba. / Casavi

Nerea Pérez, directora de Decathlon City Córdoba, afirma que «queremos que esta nueva tienda sea un punto de encuentro para la comunidad de Córdoba. Empezamos con la ilusión de estar más cerca de los deportistas, con un equipo apasionado y soluciones a medida para que cada cordobés disfrute aún más de su actividad preferida».

Por su parte, Eva Fanego, líder área de Decathlon en la zona de Córdoba, Málaga y Melilla, ha manifestado a este periódico que «es un orgullo acercar a los cordobeses el deporte, la salud y el bienestar desde el centro de la ciudad», añadiendo que «Decathlon City Córdoba es una tienda muy demandada por los deportistas de la zona, desde personas que se inician en el deporte y buscan dar sus primeros pasos con confianza, hasta deportistas habituales y perfiles más expertos que buscan producto y asesoramiento específico».

Apertura Decathlon City Córdoba. / Casavi

Oportunidades laborales

Respecto a las oportunidades que ofrece la compañía a los empleados que se incorporan, explica que en Decathlon «acompañamos a cada colaborador en todo su recorrido: desde el primer día cuentan con formación, apoyo y la posibilidad de trabajar en diferentes proyectos». Además, «promovemos la promoción interna para que sigan desarrollándose dentro de los múltiples oficios que tenemos en Decathlon, tanto en España como en cualquiera de los países donde estamos presentes».

Por otro lado, en cuanto a los beneficios que esta apertura aporta al conjunto de la región, aclara que «con la inauguración de Decathlon City Córdoba contamos ya con tres tiendas en la provincia de Córdoba, dos en la capital y una en Puente Genil» y añade que «tenemos la voluntad de que esta apertura sea también el inicio de generar comunidad, colaboraciones con clubes y entidades deportivas de Córdoba. Y, por supuesto, queremos contribuir al tejido empresarial con empleo y talento local, para seguir generando un impacto positivo en las personas y en la sociedad».

Apertura Decathlon City Córdoba. / Casavi

Por último, indicó que lo que más orgullosa le hace sentirse de este proyecto es el «haber encontrado el lugar perfecto, más cerca y donde nos necesitan, con el tamaño suficiente para presentar los deportes que queríamos», y, sobre todo, «queremos que nuestros clientes sientan que tienen un equipo que les acompaña, y que Decathlon es un aliado real en su práctica deportiva y su bienestar».