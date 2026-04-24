Juan Diego Rodríguez, gerente de Veimancha: «En el primer año casi hemos duplicado los números que teníamos en las antiguas instalaciones»
La adaptación a los cambios organizativos y de gestión es el principal reto al que ha tenido que hacer frente la firma en su primer aniversario
- Veimancha Iveco cumple su primer aniversario en las instalaciones del Polígono Las Quemadas, ¿qué balance hace?
El balance es muy positivo, pues hemos mejorado respecto a las antiguas instalaciones en todo, lo cual se refleja en el paso de clientes por las mismas, señal inequívoca del acierto en el cambio.
- ¿Se han cumplido las expectativas previstas?
Todos los cambios son difíciles, pero cuando la mejora es tan grande, las expectativas quedan cubiertas casi en el comienzo de la puesta en servicio.
«Veimancha continúa creciendo y mejorando sus servicios a los clientes»
- Este cambio en las instalaciones estaba destinado, principalmente, a mejorar el servicio y la comodidad de los clientes. ¿Qué valoración hacen los usuarios?
Creo que la valoración por parte de los usuarios es muy positiva y se refleja en el aumento de clientes. En el primer año casi hemos duplicado los números que teníamos en las antiguas instalaciones.
- En este último año, ¿cuál es el mayor reto al que ha tenido que hacer frente la empresa?
En este primer año, nuestro reto ha sido conseguir adaptarnos a los cambios organizativos y de gestión que conlleva pasar a unas instalaciones tres veces más grandes de las que disponíamos con anterioridad.
«El balance es muy positivo, pues hemos mejorado respecto a las antiguas instalaciones en todo»
- Actualmente, ¿en qué proyectos trabaja Veimancha Iveco? ¿Qué planes de futuro tiene?
Veimancha continúa creciendo y mejorando sus servicios a los clientes. Hemos aumentado nuestra presencia en más provincias e incorporado a Huelva a las ya existentes de Ciudad Real, Mérida, Cáceres, Badajoz y Córdoba.
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