Rafael Amor, ATA Andalucía: «Emprender es una oportunidad, pero también un compromiso que requiere planificación y constancia»

¿Por qué cree que es importante conmemorar el Día Mundial del Emprendimiento?

El Día Mundial del Emprendimiento es una oportunidad para reconocer el papel fundamental de los autónomos y emprendedores en la economía y en la sociedad. Visibiliza su esfuerzo, fomenta la cultura emprendedora y pone sobre la mesa la necesidad de seguir mejorando las condiciones para quienes deciden iniciar un proyecto. Además, sirve para sensibilizar a las administraciones sobre la importancia de apoyar el tejido productivo que generan los autónomos.

ATA desempeña un papel clave en materia de apoyo, impulso y representación de los profesionales autónomos. ¿Qué acciones y medidas lleva a cabo la asociación para mejorar la situación laboral del colectivo?

Desde ATA trabajamos en la defensa de los derechos de los autónomos, trasladando sus necesidades a las administraciones. Ofrecemos asesoramiento, formación y acompañamiento en todas las etapas del negocio. Trabajamos para que las administraciones pongan en marcha medidas para reducir la carga fiscal, mejorar la protección social y facilitar el acceso a ayudas. Además, promovemos iniciativas para la digitalización, la conciliación y la segunda oportunidad, con el objetivo de fortalecer la estabilidad y competitividad del colectivo.

«Promovemos iniciativas para la digitalización, la conciliación y la segunda oportunidad»

Hoy en día, ¿a qué retos se enfrentan los autónomos cordobeses?

Los autónomos cordobeses afrontan retos como el aumento de los costes, la inflación y la presión fiscal. A ello se suma la dificultad de acceso a financiación y la burocracia. También preocupa el relevo generacional, especialmente en sectores tradicionales, y la adaptación a la digitalización. Es fundamental seguir trabajando para garantizar estabilidad, reducir cargas administrativas y crear un entorno que favorezca el crecimiento y la sostenibilidad de sus negocios.

¿Qué consejo le daría a aquellas personas que están pensando en emprender?

Les diría que emprender es una oportunidad, pero también un compromiso que requiere planificación y constancia. Es clave formarse, analizar bien el mercado y rodearse de buen asesoramiento desde el inicio. No hay que tener miedo al fracaso, sino verlo como parte del aprendizaje. También es importante apoyarse en organizaciones como ATA, que ofrecen recursos y acompañamiento. Con esfuerzo, preparación y resiliencia, emprender puede convertirse en un proyecto de vida sólido.