Antonio Arenas, UCO: «El mayor reto es vencer el miedo a la incertidumbre, más que la falta de ideas»

¿Cómo contribuye la Universidad de Córdoba a fomentar el emprendimiento entre su alumnado?

La Universidad de Córdoba posee múltiples actividades y programas que fomentan el emprendimiento; acciones formativas en los diferentes grados para fomentar la creatividad y la innovación, TFG y TFM vinculados a empresas, programas como EmprendeUCO-Diputación o Pozoblanco emprende, formación para la evaluación y validación de proyectos con IA, mentorías, espacios como el Coworking de Rabanales y otras iniciativas en colaboración con instituciones como Diputación de Córdoba, el Imdeec, o el Banco Santander permiten fomentar el espíritu emprendedor. El enfoque actual prioriza la enseñanza y el talento, transformando la investigación académica en empresas viables que fijan población y riqueza al territorio.

¿Qué programas de asesoramiento y mentoría ofrece el Vicerrectorado de Formación Continua, Empleabilidad y Emprendimiento de la UCO a estudiantes y titulados?

El programa estrella en materia de emprendimiento es EmprendeUCO-Diputación que, desde hace años, se desarrolla en colaboración con Fundecor y gracias al apoyo de la Diputación de Córdoba. También desde este vicerrectorado se gestiona el Programa Copérnico, que permite a los centros organizar actividades adaptadas a cada ámbito de conocimiento en materia de empleabilidad y emprendimiento. A través de Fundecor, la universidad ofrece una interesante red de expertos que participan en diversas iniciativas que fomentan el emprendimiento en el aula, o programas como Lánzate a Emprender, que actúa como un punto de información para ofrecer recursos a futuros emprendedores.

«El programa estrella en materia de emprendimiento es EmprendeUCO-Diputación»

Por otro lado, ¿con qué recursos y redes de apoyo cuenta la UCO para transformar, por ejemplo, una idea académica en un proyecto real?

La UCO transforma ideas en realidades mediante una red que une recursos económicos, humanos y técnicos. Colaborando con otros agentes podemos desarrollar proyectos como TFM y tesis industriales, alojamiento y mentoría con el Imdeec en Córdoba Biotech, el proyecto Lánzate a emprender y EmprendeUCO-Diputación, el CADE Universitario con Andalucía Emprende, MetaRed, en colaboración con el Santander, entre otras acciones. La UCO, además, cuenta con el apoyo de la Consejería de Universidades y forma parte de la Red Andaluza de Universidades Públicas Emprendedoras, asegurando que el talento cuente con una estructura sólida para generar riqueza y empleo en Córdoba.

¿Cuál cree que es el mayor reto al que se enfrenta una persona cuando está pensando en emprender?

El mayor reto es vencer el miedo a la incertidumbre, más que la falta de ideas. El verdadero desafío es dar respuesta a la carencia del necesario ‘know-how’ en gestión y funcionamiento del mercado y también a la inseguridad psicológica ante la soledad y el riesgo de emprender que puede llegar a frenar el talento. La UCO actúa como una red de seguridad integral, aportando el conocimiento y la validación experta que transforma esa incertidumbre inicial en un plan de acción profesional, sólido y calculado, salvando el abismo entre la teoría académica y la práctica empresarial.