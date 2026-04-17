Škoda ha inaugurado en Córdoba las nuevas instalaciones de Avisa Škoda, un proyecto que consolida el papel del concesionario como uno de los referentes en la zona sur de España y refuerza la estrategia de crecimiento de la marca en el mercado nacional.

El acto de inauguración de las nuevas instalaciones contó con la presencia del director general de Škoda España, Fidel Jiménez de Parga, y del director de ventas de la marca, Carlos Calatayud. En representación del Grupo Avisa participó su director general, David López Zapata.

Estas nuevas instalaciones representan un paso clave en el desarrollo de Avisa Škoda, tanto por su capacidad operativa como por su contribución al objetivo de la marca de seguir ganando cuota de mercado en Andalucía. En la provincia de Córdoba, Škoda prevé alcanzar el 4,4% de cuota en 2026, impulsada por esta inversión y por la llegada de nuevos modelos.

El crecimiento de Avisa Škoda se enmarca dentro de la estrategia de expansión de Grupo Cica, grupo empresarial al que pertenece. Entre 2023 y 2025, Grupo Cica ha realizado una inversión total de 100 millones de euros, destinando aproximadamente un 15 % de esa cifra al área de automoción, lo que evidencia su apuesta decidida por este sector.

Škoda refuerza su crecimiento en Andalucía con Avisa y la apuesta estratégica de Grupo Cica. / Avisa Škoda

Este impulso inversor se traduce también en una sólida evolución del grupo a nivel global. A cierre de 2025, Grupo Cica alcanzó una facturación de 503 millones de euros y una plantilla de 1.300 empleados, consolidándose como uno de los grupos empresariales de referencia en el sur de España.

En este contexto, Avisa Škoda juega un papel estratégico dentro del área de automoción del grupo. Actualmente, Avisa cuenta con 12 concesionarios en España, de los cuales siete operan con la marca Škoda, con presencia en cinco provincias. Su actividad comercial refleja este crecimiento, con más de 6.000 vehículos, 8 millones de euros facturados en recambios y más de 100.000 horas facturadas en taller.

Las nuevas instalaciones de Córdoba no solo refuerzan la presencia de Škoda en la región, sino que también simbolizan la apuesta conjunta de la marca y Grupo Cica por seguir creciendo, innovando y ofreciendo un servicio de alta calidad en el mercado español.

Durante el encuentro, los medios de comunicación tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las últimas novedades de la marca, así como realizar pruebas de conducción.