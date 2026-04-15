Asemeco lanza una nueva edición de ‘Metalízate’ para impulsar el empleo en el sector del metal

Tras el éxito de la convocatoria anterior, la Asociación de Empresarios de Construcciones Metálicas de Córdoba (Asemeco) ha iniciado una nueva edición del programa ‘Metalízate’. Esta iniciativa, que cuenta con la subvención del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), a través del programa ESAL 2025, se consolida como el puente definitivo entre el talento desempleado y las necesidades reales de la industria local.

El programa está específicamente diseñado para personas sin experiencia previa en el sector. A través de un itinerario formativo especializado en soldadura y electricidad, los alumnos adquirirán las competencias técnicas esenciales para integrarse en una industria con alta demanda de mano de obra cualificada. Como pilar fundamental para la inserción, los alumnos finalizarán su formación con dos meses de prácticas en empresas de referencia del sector en Córdoba.

La acogida de esta nueva convocatoria ha sido excepcional, agotándose todas las plazas disponibles en tan solo dos días desde su anuncio. Ante este rotundo éxito de demanda, Asemeco ya está trabajando en el diseño de formaciones muchas de ellas enfocadas en las necesidades de la futura Base Logística del Ejército de Tierra. El objetivo es seguir especializando a personas en las diversas disciplinas de un sector que está 'de moda' y que evoluciona hacia un entorno cada vez más tecnológico y digitalizado, demandando constantemente nuevo talento para liderar la transformación industrial.

Con la puesta en marcha de ‘Metalízate’, Asemeco y el Imdeec refuerzan su compromiso con la formación de calidad como motor de crecimiento económico y empleo estable en nuestra provincia.