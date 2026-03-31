Éxito rotundo de las Jornadas FP Dual Soldadura en Dos Torres

MetalCórdoba, como referente del metal cordobés, organizó la jornada técnica 'FP Dual Soldadura: Talento para la Industria del Futuro' en el IES San Roque, consolidando su rol en la conexión estratégica entre formación y empleo.

El acto fue inaugurado por Manuel Márquez, director del IES San Roque, junto a Manuel Torres, representante del Ayuntamiento de Dos Torres, y Diego Cope, delegado territorial.

Florentino Santos, secretario general de Formación Profesional, abrió la jornada con unas palabras inspiradoras que marcaron el inicio de las dos mesas de ponentes. Destacó la importancia estratégica del nuevo ciclo de FP Dual en Soldadura y Calderería que se imparte en este. Su mensaje de compromiso educativo e industrial dio paso a las intervenciones, enmarcando con un posterior agradecimiento final una jornada excepcional.

MetalCórdoba impulsa la alianza estratégica

MetalCórdoba demostró su liderazgo organizativo al reunir a empresas líderes, centros educativos y autoridades en un encuentro que superó todas las expectativas, posicionando a Córdoba como referente en FP Dual para el sector metal.

La jornada evidenció la necesidad imperiosa de talento cualificado y el rol transformador de la FP Dual como puente directo entre aulas y empresas, garantizando relevo generacional y competitividad industrial con altas tasas de empleabilidad.

Jornadas FP Dual Soldadura en Dos Torres. / Ayuntamiento de Dos Torres

Primera Mesa: 'Talento cualificado para empresas'

Moderada por Ana María García González, presidenta de MetalCórdoba, con Amelia Cruz (IES San Roque), Marina Roig (docente MetalCórdoba), Francisco José Peinado (Ferrinox) y María Angélica Antolí (Barredoras Antolí).

Se resaltó la experiencia práctica desde el día uno para formar perfiles que resuelvan demandas reales del sector.

Segunda Mesa: 'Empresas referentes'

Moderada por Ana María García González, con Francisco Caballero (Tamovill), Victoria Blanco (Grupo Indra), Pedro Baena (Fluitronic), Paula González (Grupo Samcor) y Alberto del Rey (Grupo Ximénez).

Compartieron prácticas innovadoras que impulsan empleabilidad e industria 4.0 a través de la FP Dual.

Jornadas FP Dual Soldadura en Dos Torres. / Ayuntamiento de Dos Torres

Agradecimientos de MetalCórdoba

MetalCórdoba agradece la colaboración clave de Diputación de Córdoba e Iprodeco, pilares en la dinamización productiva, y a ICM Consultoría y GDM Brokers por su apuesta constante en todos nuestros encuentros formativos. Autoridades locales/provinciales, profesorado, estudiantes y sector consolidaron la triple alianza IES-empresas-MetalCórdoba.

Ana María García González clausuró: 'Hoy construimos oportunidades reales para alumnado y sector'.