MetalCórdoba obtiene homologación para formación PRL del Convenio del Metal
La iniciativa refuerza el compromiso de la asociación con la seguridad laboral y la competitividad del sector en la ciudad
La Asociación de empresas industriales metalúrgicas, base tecnológica, refrigeración e industria 4.0 de la provincia de Córdoba, MetalCórdoba, ha logrado la homologación oficial para impartir formación en Prevención de Riesgos Laborales (PRL), según el Convenio Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal.
Esta acreditación habilita a la entidad a ofrecer cursos vinculados a la Tarjeta Profesional del Metal (TPM), esencial para el ejercicio profesional en el sector. La oferta incluye formación inicial de 20 horas, reciclajes de 4 horas y acciones específicas por oficio.
"Con esta homologación, MetalCórdoba se posiciona como referencia provincial en formación PRL del metal, garantizando cumplimiento normativo y contenidos adaptados al convenio sectorial", comentan desde de la asociación.
Ventajas para empresas
- Programación flexible según necesidades productivas.
- Tarifas competitivas exclusivas para asociados.
- Asesoramiento personalizado en planes formativos.
La iniciativa refuerza el compromiso de MetalCórdoba con la seguridad laboral y la competitividad del sector en Córdoba.
