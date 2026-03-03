MetalCórdoba obtiene homologación para formación PRL del Convenio del Metal.

La Asociación de empresas industriales metalúrgicas, base tecnológica, refrigeración e industria 4.0 de la provincia de Córdoba, MetalCórdoba, ha logrado la homologación oficial para impartir formación en Prevención de Riesgos Laborales (PRL), según el Convenio Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal.

Esta acreditación habilita a la entidad a ofrecer cursos vinculados a la Tarjeta Profesional del Metal (TPM), esencial para el ejercicio profesional en el sector. La oferta incluye formación inicial de 20 horas, reciclajes de 4 horas y acciones específicas por oficio.

"Con esta homologación, MetalCórdoba se posiciona como referencia provincial en formación PRL del metal, garantizando cumplimiento normativo y contenidos adaptados al convenio sectorial", comentan desde de la asociación.

Ventajas para empresas

Programación flexible según necesidades productivas.

según necesidades productivas. Tarifas competitivas exclusivas para asociados.

exclusivas para asociados. Asesoramiento personalizado en planes formativos.

La iniciativa refuerza el compromiso de MetalCórdoba con la seguridad laboral y la competitividad del sector en Córdoba.