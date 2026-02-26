Legal Express abre su despacho de asesoramiento jurídico en el Centro Comercial El Arcángel
Se trata de una apuesta exigente en uno de los mejores entornos de desarrollo comercial de la ciudad de Córdoba
Legal Express nace con la vocación de acercar el asesoramiento jurídico a cualquier ciudadano, ofreciendo un entorno de fácil acceso y una prestación del servicio caracterizada por la inmediatez.
De esta forma, la firma introduce un concepto innovador que refuerza el asesoramiento jurídico en todas las áreas del derecho, especialmente en los asuntos de resolución rápida. Con un enfoque basado en la profesionalidad y la eficacia, Legal Express busca que cualquier persona con una necesidad legal pueda recibir asistencia de forma ágil y sencilla.
Misión, visión y principios
Misión
- Hacer posible que cualquier ciudadano pueda contar con asesoramiento jurídico en cualquier área del Derecho de manera inmediata, accesible y a buen precio.
Visión
- Abrir despachos en los centros comerciales más importantes de Andalucía durante los próximos diez años y continuar la expansión en todo el territorio nacional.
Principios
- Inmediatez
- Accesibilidad
- Eficacia
- Precios competitivos
Por otro lado, Legal Express amplía su catálogo con servicios integrales jurídicos, de asesoría y seguros, y continúa reforzando su modelo de asesoramiento inmediato, incorporando una oferta integral de servicios dirigida a particulares, autónomos y pymes. La compañía consolida así su propuesta de valor basada en la cercanía, rapidez y precios competitivos.
Asesoramiento jurídico
En el área de asesoramiento jurídico, la firma ofrece soluciones en Derecho de Familia: divorcios de mutuo acuerdo, pensiones de alimentos, convenios reguladores y guarda y custodia, así como la redacción y revisión de contratos de compraventa, arrendamiento, préstamos entre particulares y servicios. También gestiona herencias, incluyendo Certificados de Actos de Últimas Voluntades, liquidaciones del Impuesto de Sucesiones y testamentarías de mutuo acuerdo.
Además, la firma presta servicios de reclamaciones de cantidad mediante requerimientos de pago y negociaciones extrajudiciales, junto con tramitación documental general, preparación de minutas notariales y elaboración de declaraciones de la renta.
Ámbito mercantil
En el ámbito mercantil acompaña a empresas en la constitución de sociedades, redacción de estatutos y actas, revisión de contratos con proveedores y elaboración de pagarés. Asimismo, actúa frente a multas y requerimientos fiscales mediante recursos, contestaciones y solicitudes de aplazamiento, y ofrece apoyo en materia penal, incluyendo redacción de denuncias y preparación de declaraciones ante la autoridad competente.
Área laboral
La división de asesoría cubre el área laboral: cálculo de finiquitos y despidos, revisión de condiciones laborales, ERE y ERTE, así como servicios integrales para autónomos y pymes, asesoramiento fiscal, confección de modelos tributarios y llevanza contable completa con elaboración de PyG, balances, memoria y cuentas anuales.
Como complemento, la firma incorpora servicios de seguros, facilitando la contratación y revisión de pólizas de autos, salud, decesos y hogar.
Punto único de soluciones legales
Con esta ampliación, Legal Express se posiciona como un punto único de soluciones legales, fiscales y administrativas, diseñado para resolver de forma rápida, profesional y accesible las necesidades del ciudadano actual.
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- La Aemet advierte de un nuevo cambio en el tiempo en Córdoba provocado por el anticiclón
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Córdoba a recalificar las oposiciones para 21 plazas de bombero-conductor de 2017
- El otro puente romano de Córdoba: la historia desconocida de la pasarela sobre el arroyo Pedroches
- Un triángulo de ocio familiar 100% accesible en Córdoba: el centro de educación ambiental se une al Zoo y al Botánico
- El diputado de Vox por Córdoba defiende que 'la lengua' de los andaluces es el español y cree que Montero debería 'ir al logopeda