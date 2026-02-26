Legal Express abre su despacho de asesoramiento jurídico en el Centro Comercial El Arcángel.

Legal Express nace con la vocación de acercar el asesoramiento jurídico a cualquier ciudadano, ofreciendo un entorno de fácil acceso y una prestación del servicio caracterizada por la inmediatez.

De esta forma, la firma introduce un concepto innovador que refuerza el asesoramiento jurídico en todas las áreas del derecho, especialmente en los asuntos de resolución rápida. Con un enfoque basado en la profesionalidad y la eficacia, Legal Express busca que cualquier persona con una necesidad legal pueda recibir asistencia de forma ágil y sencilla.

Misión, visión y principios Misión Hacer posible que cualquier ciudadano pueda contar con asesoramiento jurídico en cualquier área del Derecho de manera inmediata, accesible y a buen precio. Visión Abrir despachos en los centros comerciales más importantes de Andalucía durante los próximos diez años y continuar la expansión en todo el territorio nacional. Principios Inmediatez

Accesibilidad

Eficacia

Precios competitivos

Por otro lado, Legal Express amplía su catálogo con servicios integrales jurídicos, de asesoría y seguros, y continúa reforzando su modelo de asesoramiento inmediato, incorporando una oferta integral de servicios dirigida a particulares, autónomos y pymes. La compañía consolida así su propuesta de valor basada en la cercanía, rapidez y precios competitivos.

Asesoramiento jurídico

En el área de asesoramiento jurídico, la firma ofrece soluciones en Derecho de Familia: divorcios de mutuo acuerdo, pensiones de alimentos, convenios reguladores y guarda y custodia, así como la redacción y revisión de contratos de compraventa, arrendamiento, préstamos entre particulares y servicios. También gestiona herencias, incluyendo Certificados de Actos de Últimas Voluntades, liquidaciones del Impuesto de Sucesiones y testamentarías de mutuo acuerdo.

Además, la firma presta servicios de reclamaciones de cantidad mediante requerimientos de pago y negociaciones extrajudiciales, junto con tramitación documental general, preparación de minutas notariales y elaboración de declaraciones de la renta.

Ámbito mercantil

En el ámbito mercantil acompaña a empresas en la constitución de sociedades, redacción de estatutos y actas, revisión de contratos con proveedores y elaboración de pagarés. Asimismo, actúa frente a multas y requerimientos fiscales mediante recursos, contestaciones y solicitudes de aplazamiento, y ofrece apoyo en materia penal, incluyendo redacción de denuncias y preparación de declaraciones ante la autoridad competente.

Legal Express abre su despacho de asesoramiento jurídico en el Centro Comercial El Arcángel / Legal Express

Área laboral

La división de asesoría cubre el área laboral: cálculo de finiquitos y despidos, revisión de condiciones laborales, ERE y ERTE, así como servicios integrales para autónomos y pymes, asesoramiento fiscal, confección de modelos tributarios y llevanza contable completa con elaboración de PyG, balances, memoria y cuentas anuales.

Como complemento, la firma incorpora servicios de seguros, facilitando la contratación y revisión de pólizas de autos, salud, decesos y hogar.

Punto único de soluciones legales

Con esta ampliación, Legal Express se posiciona como un punto único de soluciones legales, fiscales y administrativas, diseñado para resolver de forma rápida, profesional y accesible las necesidades del ciudadano actual.