BALAM Agriculture refuerza su compromiso con una comunicación que conecte el campo con la sociedad

BALAM Agriculture reafirma su compromiso con la comunicación agroalimentaria participando como Patrocinador Oro en la segunda edición de los Premios Agroinfluye, un encuentro que reúne a las principales voces digitales del sector primario.

Tal y como explicó recientemente Daniel Marfil, director de Marketing y Comunicación de BALAM Agriculture, en la mesa redonda 'La influencia del marketing' celebrada en el Foro KUHN Expert, la comunicación en el agro ya no es opcional, sino estratégica. “En la medida en la que el sector se comunique más y mejor, todos ganamos”, defendió Marfil, subrayando que la figura del ‘agroinfluencer’ se ha convertido en un actor clave dentro del ecosistema comunicativo actual.

Desde BALAM se entiende que el futuro del sector no pasa únicamente por producir mejor, sino también por comunicar mejor lo que se hace en el campo, acercarlo a la sociedad y hacerlo con criterio. En ese contexto, la compañía apuesta por contribuir a la profesionalización de quienes generan contenido especializado, ayudando a consolidar un entorno donde empresas, técnicos, agricultores e instituciones eleven el nivel del mensaje.

La visión de BALAM es clara: frente al ruido y la dinámica del 'scroll infinito', el reto no es generar más contenido, sino sumar más voces que aporten valor real, evitando la homogeneización del mensaje y priorizando una comunicación honesta, útil y conectada con la sociedad.

En coherencia con esta filosofía, BALAM volverá a impulsar en esta segunda edición de los Premios Agroinfluye su dinámica 'Quién es Quién', una acción concebida en la primera edición para poner en valor a los propios creadores de contenido. “La relación entre marcas y agroinfluencers no debe abordarse desde un enfoque meramente contractual o comercial, sino desde la generación de valor compartido”, señala Daniel Marfil.

Daniel Marfil junto a Paula de Prado, doble premiada en los premios Agroinfluye 2025. / BALAM Agriculture

Una apuesta coherente con la visión de BALAM

Los Premios Agroinfluye, organizados por Dos Esferas y Agromillora, se han consolidado como un espacio de encuentro que trasciende la gala y actúa como catalizador de conexiones y aprendizaje. En su segunda edición, cuya gala se celebrará el próximo 3 de marzo en Sevilla, se han registrado cifras récord de participación y alcance digital. Con 200.000 votos contabilizados y más de 120.000 visitas a su plataforma en el último mes, la iniciativa refleja el creciente interés del sector por reconocer y profesionalizar el papel de quienes contribuyen a visibilizar el campo y el medio rural en el entorno digital.

La participación de BALAM Agriculture como ‘Patrocinador Oro’ viene a reforzar su compromiso con iniciativas que crean comunidad y contribuyen a fortalecer un ecosistema comunicativo más cohesionado y preparado para afrontar los retos del futuro del agro.

Sobre BALAM Agriculture

BALAM Agriculture es líder en la transformación integral de explotaciones agrícolas, con alta especialización en cultivos de alta densidad como el olivar y más de 175.000 hectáreas plantadas y gestionadas. Su enfoque combina innovación y sostenibilidad, impulsando programas de mejora genética, la obtención de nuevas variedades como Sultana, e incorporando nuevas tecnologías y técnicas avanzadas de manejo. Con sedes en España y Portugal, además de cuatro centros de innovación de referencia, ofrece un servicio completo que abarca desde el diseño del proyecto y la instalación del riego hasta la plantación, la poda y la recolección mecanizada, además de soluciones para la sanidad y nutrición vegetal.