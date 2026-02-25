MetalCórdoba se incorpora a Confemetal, la organización que representa al sector del metal en España
Este paso no solo representa un reconocimiento al trabajo realizado por la asociación, sino también una oportunidad para todas las empresas asociadas
MetalCórdoba da un nuevo paso en su trayectoria institucional al incorporarse como miembro de Confemetal, la confederación que agrupa y representa al conjunto del sector del metal a nivel estatal.
Esta adhesión supone un hito estratégico que permitirá a MetalCórdoba conocer directamente las principales cuestiones esenciales como la negociación colectiva, el diálogo social, la formación profesional, la normativa industrial y la estrategia de desarrollo del metal en España o los foros de decisión del sector.
"Formar parte de Confemetal refuerza la representatividad de nuestras empresas y nos ofrece un canal directo para trasladar las necesidades y propuestas del metal cordobés al ámbito nacional", destacan desde MetalCórdoba.
Con esta incorporación, MetalCórdoba consolida su posición como interlocutor clave del tejido industrial provincial y avanza en su objetivo de que la voz del metal cordobés se escuche y tenga peso en todo el país.
Este paso no solo representa un reconocimiento al trabajo realizado por la asociación, sino también una oportunidad para todas las empresas asociadas, que tendrán acceso a más información, mejor representación y una mayor capacidad de influencia en las decisiones que afectan al futuro del sector.
