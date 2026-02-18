MetalCórdoba da la bienvenida a Ghenova en un desayuno empresarial para impulsar sinergias industriales

MetalCórdoba ha organizado un desayuno empresarial en el edificio Baobab II, Polígono Tecnocórdoba, donde Ghenova, multinacional de ingeniería con nueva sede en Córdoba, presentó sus capacidades a empresas del metal y tejido industrial local.

Durante la jornada, Daniel Hernanz, director de Desarrollo de Negocio de Ghenova, y Federico Álvarez, director de la oficina de Córdoba, han sido los encargados de presentar la compañía, su trayectoria y su posicionamiento en el sector de la ingeniería. En este sentido, ambos han expuesto la experiencia de la compañía en proyectos nacionales e internacionales y las oportunidades de colaboración que la nueva sede cordobesa abre para empresas del entorno.

La apertura de esta oficina refuerza la apuesta de la compañía por el talento local y por el crecimiento en Andalucía, consolidando su presencia en uno de los polos industriales y tecnológicos con mayor proyección del sur de España. La estrategia de la compañía multinacional se centra en aportar experiencia en soluciones innovadoras y contribuir a la apuesta de valor de proyectos estratégicos como es el caso de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), ubicada en Córdoba. La nueva sede tiene como objetivo llegar al medio centenar de trabajadores en un par de años, lo que permitirá a la compañía desarrollar proyectos en los diferentes sectores en los que opera, además de facilitar la colaboración con instituciones públicas o empresas del sector, entre otras.

En este sentido, Hernanz ha destacado el «know how transversal» que se genera entre todas las oficinas del grupo Ghenova y ha resaltado que la compañía se focaliza en «absorber el talento local». Por su parte, el director de Ghenova Córdoba ha apuntado que en el caso concreto de esta sede, su objetivo es «especializarse como línea de apoyo logístico a todos los proyectos que se hacen en la compañía».

Desayuno empresarial de MetalCórdoba. / MetalCórdoba

Este desayuno empresarial se enmarca en la estrategia de MetalCórdoba de fomentar la conexión entre empresas tractoras y el ecosistema industrial local, promoviendo sinergias, colaboración y nuevas oportunidades de negocio para las compañías asociadas. Su presidenta, Ana María García, ha querido agradecer a Ghenova por «dar a conocer su proyecto y que se abra así un camino para colaboraciones con las empresas» y ha puesto de manifiesto la «oportunidad para el tejido empresarial cordobés».

Sobre Ghenova

Ghenova es una empresa multinacional que ofrece servicios multidisciplinares de ingeniería, consultoría y soluciones digitales, operando en diferentes sectores como son el naval, defensa y seguridad, energía y agua, industria, infraestructuras y puertos. Su apuesta por la diversificación, la sinergia entre sus áreas de negocio y la innovación continua, les sitúa entre las empresas de ingeniería líderes en Europa e Iberoamérica. Actualmente, su plantilla la forman más de 1.300 profesionales, de los cuales el 80 % son ingenieros, repartidos en 18 sedes en nueve países como son España, Brasil, Colombia, Bolivia, EEUU, Australia, Corea del Sur, Reino Unido y, recientemente, Arabia Saudí.

Sobre MetalCórdoba

Asociación empresarial referente del sector metal de Córdoba que representa, forma y conecta a más de 180 empresas industriales. Fundada para defender los intereses del sector metalúrgico cordobés, MetalCórdoba impulsa la competitividad de sus asociados mediante formación especializada (PRL, competencias digitales, soldadura), gestión de convocatorias de subvenciones, networking con empresas tractoras y administraciones, y proyectos europeos de innovación industrial. Su sede en el Polígono Tecnocórdoba es epicentro de colaboración estratégica para el desarrollo del tejido productivo local. Además, impulsa formación bonificada, PRL homologada y alianzas con organizaciones de Córdoba para I+D metalúrgico entre otros.