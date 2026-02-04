Oypa presenta nueva imagen conmemorativa por su 40 aniversario

Oypa conmemora en 2026 el 40 aniversario de su fundación con la presentación de una imagen conmemorativa creada específicamente para esta efeméride. La iniciativa se enmarca dentro del programa de acciones previstas para celebrar cuatro décadas de actividad continuada en el sector de la construcción.

Fundada en 1986, Oypa ha desarrollado su actividad a nivel nacional participando en proyectos de edificación, adecuación de espacios, obra civil y rehabilitación, tanto en el ámbito privado como público.

A lo largo de estos años, la empresa ha mantenido una evolución constante, adaptándose a los cambios normativos, técnicos y sociales del sector.

Nueva imagen conmemorativa de Oypa. / Oypa

La presentación de esta imagen forma parte del conjunto de actividades con las que la empresa quiere poner en valor su recorrido profesional, así como el trabajo desarrollado por los equipos humanos que han formado parte de Oypa a lo largo de estas cuatro décadas.

En el marco de esta conmemoración, Oypa dispondrá de un acto institucional que se celebrará en la ciudad de Córdoba, concebido como un espacio de encuentro con clientes, colaboradores y representantes del sector.