Barea Constructora consolida su crecimiento desde Córdoba con proyectos emblemáticos en toda España

Barea Constructora, Barea Servicios, Barea Automoción, Max Ingeniería e Ocaplus son algunas de las marcas que constituyen Corporación Barea, un grupo de empresas con entidad propia que atraviesa uno de los momentos más sólidos de su trayectoria.

Cabe destacar la presencia de Barea Constructora, que se encuentra actualmente inmersa en varios proyectos de gran relevancia a nivel nacional, lo que confirma su posicionamiento como una empresa cordobesa de referencia en obras de alta complejidad técnica y valor patrimonial.

Obra Hotel Barceló Punta Umbría Mar (Punta Umbría – Huelva). / BC

En 2025, la empresa ha dado un paso más prestando servicios externos como proyect management para algunos de los fondos de inversión más notables a nivel europeo, dirigiendo proyectos de envergadura dentro del territorio nacional, confirma Miguel Barea, CEO de la corporación.

Actuaciones más destacadas

Entre las actuaciones más destacadas figura la reconstrucción del antiguo Hotel Arco de San Juan, en Murcia, un edificio histórico cuya intervención exige un equilibrio entre la conservación del patrimonio y la incorporación de soluciones constructivas contemporáneas. A este proyecto, se suma la ejecución de obras en el Hotel Barceló Punta Umbría Mar, en Huelva, una actuación de gran envergadura dentro del sector hotelero, así como la rehabilitación de la emblemática fábrica de gas de Oviedo, un espacio industrial histórico que será adaptado a nuevos usos respetando su identidad original.

«El momento que vive Barea Constructora es el resultado de muchos años de trabajo constante apostando por la calidad de nuestros servicios y, sobre todo, apostando por la personalización de estos a nuestros clientes. Todo ello gracias a un equipo altamente cualificado y comprometido con la empresa», señala Francisco Gavilán, CEO de la compañía. «Estos proyectos son solo representan un importante reto técnico, sino también una gran responsabilidad por el valor histórico y social de los edificios», añade.

Trabajos de demolición de la antigua Fábrica de Gas de Oviedo. / BC

La capacidad de la empresa para abordar proyectos singulares, tanto de rehabilitación como de nueva construcción, ha sido clave para su crecimiento sostenido. Barea Constructora ha consolidado un modelo basado en la solvencia técnica, el cumplimiento de plazos y la adaptación a las necesidades específicas de cada cliente, lo que le ha permitido ganarse la confianza de grandes operadores hoteleros y emblemáticos fondos de inversión.

Desde el punto de vista técnico, la complejidad de las obras actuales ha supuesto un importante impulso a la especialización interna. «Estamos trabajando en edificios con condicionantes muy distintos, donde cada detalle cuenta», explica Sara Entrenas, directora técnica de Barea Constructora. «La planificación, el control de obra y el respeto por el entorno y la arquitectura original son fundamentales para alcanzar el nivel de excelencia que buscamos», añade.

Sara Entrenas, directora técnica, y Francisco Gavilán, CEO. / BC

La empresa triplica su plantilla

Este crecimiento también se refleja en el ámbito laboral. En el último ejercicio, la empresa ha duplicado su plantilla, incorporando aún más perfiles técnicos para dar respuesta al aumento de la actividad. Además, las previsiones para el próximo año apuntan a una nueva ampliación del equipo, reforzando el compromiso de la compañía con la generación de empleo estable y especializado.

Trabajos de reconstrucción en antigua Fábrica de Gas de Oviedo. / BC

«El crecimiento de la plantilla es una consecuencia directa de la confianza que los clientes depositan en nosotros», destaca Gavilán. «Nuestro objetivo es seguir creciendo de forma sostenible, sin perder nuestra identidad ni los valores que nos han traído hasta aquí», añade.

Obra del hotel Arco de San Juan (Murcia). / BC

Con una cartera de obras en marcha y nuevas oportunidades en el horizonte, Barea Constructora afronta el futuro con optimismo y responsabilidad. «Seguiremos apostando por proyectos que nos reten y nos permitan aportar valor», concluye Entrenas. «Nuestro objetivo es construir con rigor, respeto y visión de futuro», añade.