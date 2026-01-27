Medio siglo cumplido del sueño del empresario José Rangel Gamero

El pasado viernes tuvo lugar en el Real Círculo de la Amistad la celebración del 50 Aniversario de RAHI Soluciones Integrales, una empresa familiar fundada por José Rangel Gamero hace medio siglo y que actualmente dirigen sus hijos Juan de Dios y José Rangel Hinojosa.

Fue una jornada en la que se abrió un álbum de recuerdos, esfuerzos, sacrificios, proyectos, de sonrisas, de momentos difíciles superados, y de muchas manos unidas. Cincuenta años no se construyen solos, se construyen con personas, con familia, trabajadores, con clientes que confían, con proveedores que caminan con honestidad, valores, confianza y compromiso. Se recordó a los que estuvieron desde el principio, a quienes creyeron cuando todo estaba por hacer y a los que ya no están, pero que siguen presentes en cada rincón de esta empresa cordobesa. La familia Rangel Hinojosa ha enseñado que una empresa puede ser también un hogar, porque RAHI Soluciones Integrales no solo ilumina edificios, sino que también ilumina caminos, proyectos y el futuro de su entorno tanto a nivel provincial como regional y nacional.

Son 50 años de corazón, de un sueño de José Rangel Gamero, que, tras su fallecimiento, continuaron sus hijos con su máximo empeño hasta llegar a cumplir medio siglo. Esta familia de electricistas se mostró feliz del resultado de sus trabajos y la confianza que han expresado en cada una de sus acciones a lo largo de todo este tiempo.

Antonio Díaz

Antonio Díaz, presidente de CECO, destacó los valores y la historia de RAHI Soluciones Integrales, «realizando obras de gran envergadura dentro y fuera de Córdoba, con lo importante que es la empresa familiar como ésta siendo el 95 % de ellas familiares en la provincia, siendo al mismo tiempo fundamentales en la empresa privada y en la generación de empleo en el territorio; y lo han hecho sin hacer ruido, con esfuerzo y trabajo, consiguiendo crecer y generar empleo, y, sobre todo, riqueza en el territorio».

José Rangel hijo

Le siguió José Rangel, quien trasladó a los asistentes sus recuerdos de niño, «cuando mi hermano Juan y yo acompañábamos a mi padre a la SEAT y de los rodamientos nos sacaba las bolas». También recordó las malas rachas, como el impago de un cliente importante, «pero gracias a Dios hemos estado rodeados de buenos proveedores que nos ayudaron y nos tendieron la mano».

También agradeció a los trabajadores y a sus hijos el apoyo diario, «destacando el trabajo a cualquier hora, incluso en días de fiesta; pero sobre todo a mi padre, que cumplió su sueño y nosotros lo continuamos». Agradeció a los clientes, proveedores, fabricantes, amigos y autoridades asistentes al acto su presencia, «y a nuestros empleados, que, como en una gran orquesta, no es nada sin sus músicos, y nosotros tenemos a los mejores, y, cómo no, a mi hermano, un director de orquesta para que suele muy bien, siendo además mi amigo y mi cómplice».

Un homenaje dedicado a José Rangel Gamero, que sigue estando presente en la memoria, en los corazones y en la forma de llevar adelante esta empresa, «siguiendo los pasos y con la ayuda de la madre que nos parió, una mujer luchadora, que ha tirado de cinco hijos, de una tienda, de una atención al teléfono para todos los avisos cuando no había móviles, siendo la madre, la esposa, la oficinista, la cocinera y todo; ha superado un cáncer y aquí está, con unas ganas de vivir, lugar y de reírse, y de apoyar a su marido y a sus hijos», manifestó José Rangel hijo con lágrimas en los ojos.

En la gala, como dijo la maestra de ceremonias, Eva Pedraza, «hemos escuchado nombres, hemos puesto rostros, hemos sentido recuerdos, pero sobre todo hemos confirmado algo muy bonito: que RAHI es una empresa hecha de personas».

Juan de Dios Rangel

Juan de Dios Rangel, que representa la continuidad de un legado y el compromiso de seguir construyendo futuro sin olvidar nunca el origen, hizo mención a su hermana Elena, «que vendía en la ferretería de María Cristina», así como a los diferentes amigos de su padre, como al creador de Suministros Coto, o a Pepe Nogalez, «que son empresas familiares como la nuestra, y seguimos ahí». Asimismo, dio las gracias a los más de 400 asistentes, «porque después de una semana complicada tras lo ocurrido en Adamuz, han venido muchos clientes, amigos y proveedores llegados de fuera, a los que les agradezco el regalo del cuadro de nuestros padres y que gracias a todos ellos hemos llegado hasta aquí».

Reconocimientos

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a Francisca Hinojosa, madre de Juan de Dios y José, un apoyo incondicional y ejemplo de fortaleza. También se le entregó un reconocimiento a sus proveedores Eduardo Ruiz Vela, de Philips; Jesús de Dios, de Comercial Badi; Dionisio Coto, de Suministros Eléctricos Coto; José Nogales y Manuel Cañadas, de MCR Dielec; a sus clientes Luis Ruiz Delgado; Rafael Borland Torrus, Pastelería Roldán, Molina Hermanos Vehículos. A sus empleados Manuel Bernal Segovia, Luis Márquez Lobato, Francisco Peña Rodríguez y Mariano Calero Sepúlveda, por su dedicación, compromiso y lealtad a lo largo de todos estos años.

Además de José Rangel Gamero, su viuda, Francisca Hinojosa, recibió un reconocimiento. También fueron homenajeados trabajadores, clientes, gerentes y proveedores.

Fernando Rebollo, remote sales en el área de Home & Distribution de Schneider Electric, hizo entrega a Juan de Dios de una placa conmemorativa, destacando que «una empresa cordobesa que durante estos años ha sido referente por vuestra profesionalidad, compromiso y visión de futuro, por vuestra labor en la transformación digital y la electrificación habéis marcado la diferencia en el sector eléctrico, por lo que para Schneider Electric es un verdadero orgullo haberos acompañado en este camino a nivel tecnológico, por lo que agradecemos vuestra confianza, colaboración y, sobre todo, vuestra manera de trabajar, siempre muy cercana, directa y pensando en dar la mejor solución a los clientes».

Los empleados de la oficina regalaron a Francisca Hinojosa, así como a sus hijos y nueras unos cuadros de ellos con su marido y padre. Asimismo, un grupo de amigos denominados Los Murallones les regalaron un bello cordobán de la Mezquita de Córdoba. Para finalizar, hubo un cóctel en el Real Círculo de la Amistad, en el que asistieron los más de 400 invitados, quienes mostraron a la familia Rangel Molina su esfuerzo, dedicación, constancia y vocación de servicio a Córdoba y a España.