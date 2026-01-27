Inmaculada Pérez: «El foro surgió para dar visibilidad al tejido empresarial femenino»

En principio fuisteis trece mujeres las que hace 10 años comenzasteis esta andadura. ¿Qué recuerdos guarda de aquellos momentos de esperanza?

En primer lugar, valgan mis palabras de condolencia a los familiares de las víctimas del accidente del pasado domingo en Adamuz y agradecer a los vecinos de este pueblo la solidaridad que han mostrado en todo momento hacia los afectados. Por otro lado, desde el comienzo vimos que había una necesidad que cubrir y no pensamos, ni muchísimo menos que iba a llegar a la cantidad de proyectos y la cantidad de socias que hay, pero es verdad que recuerdo aquellos momentos con mucha ilusión, ya que pensábamos que hacíamos algo importante para nuestras empresas y para las mujeres empresarias en general. El sentimiento continúa actualmente y la necesidad de crecimiento y la ilusión por hacer cosas nuevas no se ha perdido. Seguimos teniendo la esperanza no solo de aumentar en número de socias, sino también de que nuestras empresas sigan teniendo la importancia que tienen que tener dentro de los sectores económicos a los que pertenecemos.

¿Por qué decidiste iniciar este proyecto? ¿Cuál era el objetivo y por qué el nombre de Foro?

Estaba en un acto de la ciudad y me di cuenta de que la representación empresarial femenina era sustancialmente pequeña. Proporcionalmente, era increíble que apenas hubiera mujeres frente a un gran número de empresarios. Ante esa realidad, y mi carácter proactivo, propiciaron en mí que si no había una asociación que motivara la interacción de empresas lideras por mujeres había que crearla. El objetivo del Foro siempre fue darle visibilidad al tejido empresarial femenino, así como desarrollar competencias de comunicación, de crecimiento empresarial, de sinergias y apoyos mutuos, así como una fe absoluta de que a través del networking y la unión de empresa siempre se puede evolucionar de una forma mucho más palpable e incluso más fácil. Lo del Foro es porque simboliza un punto de encuentro a través del cual puedes comunicarte, hablar y exponer tus necesidades, servicios y productos, donde siempre vas a poder ser escuchada.

Fueron años de encuentros, recorridos, reuniones, mostrando vuestra propuesta a alcaldes e instituciones. ¿Fuisteis escuchadas?

Desde el principio tuvimos bastante repercusión y las instituciones estuvieron presentes. Hasta el día de hoy hemos ido trabajando a través de proyectos bien diseñados y ejecutados. La seriedad con la que nosotras mismas nos tomamos cualquier evento del foro, y sobre todo el valor que entendemos que nuestra presencia le aporta a Córdoba. Las instituciones siempre nos han apoyado. Ha sido bastante el apoyo que hemos recibido generalmente. No tenemos ninguna queja. Esperamos que ese apoyo siga siendo igual de efectivo y, por supuesto, siempre pedimos más. Eso forma parte de la mente empresarial del Foro.

¿Qué logros destaca a lo largo de esta década?

El crecimiento tanto en el número de acciones como en número de socias. La presencia tan importante en esta ciudad y la provincia, la ejemplaridad que en muchos casos se ha evidenciado en nuestra manera de ejecutar proyectos dentro de otros foros no solo en Andalucía, sino también fuera de ella, incluso fuera de España, sea reconocida tanto nuestra actividad, canales de comunicación y redes sociales, como un ejemplo, en muchos casos para otros colectivos. Para mí, el logro más importante es la unión que hay entre nuestras socias, la confianza de estar dentro del Foro es un valor añadido para nuestra empresa, y por supuesto, que se nos llame desde fuera también es importante y un logro.

El congreso, #Marcamujer, reuniones, ferias, etcétera, son parte de vuestra identidad. ¿Qué destaca de todo ello?

El congreso andaluz de empresarias y profesionales #Marcamujer, las reuniones y las ferias forman parte de nuestra identidad. Cuando creamos el hashtag #Marcamujer, de alguna manera es una marca personal para evidenciar el valor añadido que tenemos las empresas lideradas por mujeres. Supone un carácter diferenciador que no nos hace ni mejores ni peores que las empresas lideradas por hombres, pero sí tenemos una marca personal que nos identifica y que está en el sentimiento y el orgullo de pertenencia de las socias del Foro y de muchas mujeres que siguen al Foro que, aunque no son socias, sabemos de su cariño y su apoyo.

¿Cómo está ahora el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba a nivel de socias y qué retos tienen de cara al futuro en cuanto a alianzas con otras organizaciones?

Seguimos creciendo. Ya somos más de quinientas. Evidentemente, hay altas y bajas como ocurre en el mundo de la empresa. De cara al futuro, nuestro reto es seguir creciendo en número de socias. El año pasado firmamos convenios con otros colectivos empresariales y esperamos seguir firmando acuerdos como los que tenemos con la Universidad de Córdoba, AJE, etcétera, porque entendemos que a través de ello evidenciamos la fe que tenemos a la pertenencia de un colectivo.

¿Qué sectores están representados en vuestro foro?

Están representados prácticamente todos los sectores de la economía. Evidentemente, sabemos que en el mundo de la empresa hay sectores feminizados donde hay un mayor número de mujeres y el Foro es un reflejo de la realidad empresarial en general. La salud, el bienestar, la belleza, agroalimentario, etcétera, son los más representados.

A propósito. ¿Cómo se presenta este año 2026?

Por un lado, celebrar los diez años de esfuerzo y los logros alcanzados. Seguir trabajando por y para nuestras socias, por y para Córdoba y provincia, y por supuesto que nuestras actividades se sigan ejecutando como se han hecho siempre, y tener asimismo una agenda muy completa. También queremos que la ciudad y la provincia tomen conciencia de que la existencia del foro es un beneficio para todas las personas que tienen empresa o se ven reflejadas en este mundo empresarial, y que en una realidad tan difícil como la que vivimos actualmente en este entorno de la empresa el Foro siga sirviendo de apoyo y de impulso para las mujeres que decidan montar una empresa.