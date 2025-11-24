Jesús Jurado, CEO de Buenacarne: «Tenemos buena carne y el contacto directo con los principales mataderos del mundo»

¿Cómo nace Buenacarne?

Surge a través de mi padre. Él fue el fundador de la empresa. Ha trabajado durante muchos años con distribuidores cárnicos internacionales. Comenzó vendiendo a diferentes mayoristas. Poco a poco, el negocio fue girando hacia la hostelería y en ese momento surge la tienda física para venta a particulares y posteriormente la tienda online, en la que este año hemos conseguido vender a más de 2.000 clientes por toda la geografía nacional, baleares e incluso Portugal.

¿Qué aspectos marcan la diferencia de vuestros productos?

Tener buena carne y el contacto con todos los mataderos del mundo. A día de hoy traemos carne de más de 40 países (Francia, Italia, Portugal, Dinamarca, Suecia, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Uruguay, Nueva Zelanda… y esa es la diferencia de buenacarne.es para sus clientes. Además, contamos con una flota de vehículos propia y una sala de despiece para suministrarle a los restaurantes al corte, a su justa medida, y contamos con una máquina de conservación especializada en la que conseguimos que la carne alcance las características óptimas para obtener el chuletón perfecto. Logramos que con el proceso de maduración de ‘dry aged’ se rompan las fibras, para que la carne coja ese punto de terneza a la hora de consumir un chuletón, e incluso potenciar el sabor. Esa es la auténtica diferencia de Buenacarne.

¿Cómo pueden adquirir los cordobeses vuestras carnes?

Buenacarne cuenta con una tienda física en Lucena, donde nuestros clientes pueden conseguir los mismos productos que suministramos a más de 800 restaurantes de toda Andalucía. Además, constamos con una tienda online buenacarne.es en la que podrán conseguir estos mismos productos y nosotros enviamos, siempre respetando la cadena del frío, al domicilio del cliente. El producto llega en 24/48 horas y distribuimos en toda España, Portugal, Francia, e incluso las islas baleares. Llevamos a la casa del cliente nuestro buey imperial, el chuletón de Dinamarca, de Holanda, de angus de Irlanda, wagyu japonés, chuletón americano infiltrado de angus, el famosísimo tomahawk por su similitud con la famosa hacha india, picañas, cordero lechal fresco, cerdo ibérico fresco, y espectaculares platos precocinados que podrán disfrutar estas navidades en menos de 30 minutos, como nuestro famoso roti de cochinillo. Todo esto y mucho más pueden encontrarlo en buenacarne.es o en la calle del Mueble, 5, de Lucena.