Oypa refuerza su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en la construcción

El Parque Tecnológico de Córdoba acogió el pasado 12 de noviembre la jornada 'Integración de BIM, GIS, Gemelos Digitales e Inteligencia Artificial en Proyectos de Construcción Sostenibles', un encuentro de referencia que reunió a más de un centenar de profesionales del ámbito de la construcción, la ingeniería, la arquitectura, el urbanismo y la gestión pública.

Oypa (Obras y Proyectos Aguirre) participó como patrocinadora del evento, junto a otras entidades comprometidas con la transformación digital del sector, reforzando así su compromiso con la innovación y la sostenibilidad como pilares estratégicos de su modelo de crecimiento.

Durante la jornada, Miguel Alonso, Director General de Oypa y vicepresidente de Innovación y Rehabilitación de Construcor, participó en la mesa de debate que clausuró el encuentro. En su intervención, destacó que "las empresas afrontan todavía barreras importantes para avanzar en la digitalización hacia una construcción verdaderamente sostenible. Aunque la metodología BIM, su integración con los sistemas de información y las aplicaciones de inteligencia artificial ofrecen un marco de trabajo muy potente la realidad es que muchas compañías carecen de los recursos económicos y del personal técnico cualificado necesarios para dar el salto”.

Jornada 'Integración de BIM, GIS, Gemelos Digitales e Inteligencia Artificial en Proyectos de Construcción Sostenibles' / Oypa

Además, subrayó la necesidad de reforzar la colaboración público-privada para acelerar este proceso: “Desde el punto de vista de la formación, es necesario un llamamiento a las instituciones para que apoyen a empresas y profesionales en este proceso y este foro es un espacio idóneo para impulsar compromisos, generar alianzas y avanzar juntos y Empresarios de la Construcción e Infraestructuras de Córdoba (Construcor) está plenamente disponible para facilitar ese camino”.

El evento, organizado por el Parque Tecnológico de Córdoba y la Cátedra Eprinsa de Transformación Digital de la Universidad de Córdoba, contó con el patrocinio de Oypa y Holcim, y la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, el Aula I. Sostenible y Digital BIM, BIM Córdoba y Construcor.

Las jornadas reunieron a expertos de primer nivel como Salvador Moret, Álvaro Carnicero y Ángel Pontes, y a empresas líderes como AllPlan, Urbim, Voyansi o Grupo Puma. Además, Grupo Atlante destacó durante su intervención la labor de Oypa como ejemplo de constructora que ha sabido integrar la innovación en su ADN corporativo, impulsando la modernización del sector desde una perspectiva práctica y sostenible.

Con esta participación, Oypa consolida su posición como referente en construcción industrial, sanitaria y retail, y como agente activo en la transformación digital del sector, alineando su estrategia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las nuevas herramientas tecnológicas que marcarán el futuro de la edificación.