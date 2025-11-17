Barea Servicios: compromiso con Valencia tras la DANA

En un momento en el que la reconstrucción y la empatía van de la mano, la empresa cordobesa Barea Servicios ha demostrado que rehabilitar edificios no solo implica técnica y experiencia, sino también un profundo compromiso humano. Durante el último año, la compañía ha centrado buena parte de sus esfuerzos en la rehabilitación de viviendas y comunidades afectadas por la DANA que azotó la Comunidad Valenciana en 2024, dejando tras de sí importantes daños materiales y humanos que generó una gran conmoción entre los vecinos.

Barea Servicios ya tiene más de 20 obras terminadas y más de 100 en proceso de finalización.

Desde sus inicios, Barea Servicios se ha especializado en la rehabilitación de edificios, combinando eficiencia constructiva con un enfoque cercano al cliente. Sin embargo, el reto en Valencia ha supuesto un paso más allá. «Nos hemos encontrado con una situación excepcional que requería no solo recursos técnicos, sino también una gran capacidad de adaptación y, sobre todo, empatía», explican desde la dirección de la empresa.

Profesionales de Barea Servicios. / BS

Un proceso lleno de obstáculos

La intervención en la zona afectada no ha estado exenta de dificultades. Uno de los principales desafíos ha sido la falta de proveedores especializados, algo que ralentizó el suministro de mano de obra y materiales clave, y obligó al equipo a buscar soluciones creativas para intentar mantener los plazos y la calidad del servicio. A esto se sumó la demora en la llegada de las indemnizaciones a las comunidades de propietarios aseguradas, cuyo retraso administrativo generaron incertidumbre y tensión entre los afectados.

Profesionales de Barea Servicios. / BS

A pesar de ello, Barea Servicios ha mantenido su compromiso firme con las comunidades damnificadas. «En muchos momentos, ha sido más importante saber escuchar que tener una respuesta inmediata. Los vecinos necesitaban sentirse acompañados, comprendidos, y saber que su situación no caía en el olvido», relatan los técnicos que han trabajado sobre el terreno.

Rehabilitar más allá de los edificios

El trabajo realizado por Barea Servicios en Valencia ha trascendido lo meramente técnico. Cada intervención ha sido también un ejercicio de humanidad, ya que el equipo ha demostrado que la rehabilitación no solo consiste en devolver la funcionalidad a un edificio, sino en reconstruir confianza y seguridad para quienes lo habitan.

Parte del equipo técnico de Barea Servicios en la zona. / BS

Hoy, meses después de los peores momentos de la emergencia, los resultados son visibles: ya son más de 20 obras terminadas y más de 100 en proceso de finalización, lo que ha permitido que más de 15.000 personas hayan podido recuperar su día a día gracias a una labor constante y a un equipo que no dudó en desplazarse desde Córdoba para ofrecer lo mejor de sí.

Antes y después de uno de los garajes rehabilitados. / BS

Este esfuerzo ha reforzado la posición de Barea Servicios como una empresa referente no solo en rehabilitación de edificios, sino en gestión integral de siniestros urbanos, donde lo técnico y lo humano se entrelazan para ofrecer soluciones reales.