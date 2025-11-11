Asemeco, patronal metal mecánica, cierra su XLVIII Asamblea General

Asemeco, Asociación de Empresarios del Metal, Mecánico, Tecnológico y Digital, celebró el pasado viernes su Asamblea General 2025, consolidándose como el encuentro de referencia para la industria en la provincia. El evento destacó por la calidad y el rigor estratégico de todas las ponencias, proporcionando una hoja de ruta esencial para la competitividad del sector.

Intervenciones y visión estratégica

La jornada contó con la participación de destacadas personalidades que aportaron su visión desde distintos ámbitos:

Perspectiva nacional: la intervención de José Miguel Guerrero , presidente de Confemetal, fue clave, ofreciendo un análisis detallado sobre las tendencias y desafíos que modelan el futuro de la industria del metal a nivel estatal.

, presidente de Confemetal, fue clave, ofreciendo un análisis detallado sobre las tendencias y desafíos que modelan el futuro de la industria del metal a nivel estatal. Apoyo institucional y empresarial: se reforzó la alianza con las administraciones gracias a la presencia de Agustín López , delegado territorial de Industria, y el respaldo de Antonio Díaz , presidente de CECO, quienes subrayaron el apoyo firme al tejido productivo del metal.

, delegado territorial de Industria, y el respaldo de , presidente de CECO, quienes subrayaron el apoyo firme al tejido productivo del metal. Innovación y talento: la colaboración entre academia y empresa quedó patente con la participación de Lourdes Arce, vicerrectora de Innovación y Transferencia, y Francisco Muñoz, presidente del Consejo Social de la UCO, destacando la importancia de la transferencia de conocimiento.

Momento del acto con la intervención del presidente del Consejo Social de la Universidad, Francisco Muñoz. / Asemeco

Reconocimientos a la trayectoria y al compromiso

El momento más emotivo de la asamblea fue la entrega de los Reconocimientos Industria Metal Mecánica. Este año, la asociación quiso honrar la dedicación y el compromiso de figuras fundamentales para el desarrollo del sector. Los galardones fueron otorgados a los expresidentes y miembros de la Junta Directiva de Asemeco, Antonio Manzano, de Calderería Manzano; Isidro López, de Magtel; Manuel Quirós, de Luminosos Aras; Luis Cobos, de Talleres Flamar; Sonia Cobo y Cristina García, reconociendo su labor en la construcción y consolidación de Asemeco desde su fundaciónen 1977.

También se reconocieron figuras clave, cuyo liderazgo y compromiso han sido fundamentales para el sector. Se destacó la labor de José Miguel Guerrero, presidente de Confimetal, por su visión y respaldo a la industria; a Francisco Molina, expresidente de Femeco, por su trayectoria y contribución esencial a la federación; y al delegado territorial de Industria de la Junta de Andalucía, Agustín López Ortiz, en agradecimiento por su sensibilidad y apoyo constante a las necesidades del sector.

La XLVIII Asamblea General concluyó con el compromiso renovado de Asemeco de seguir impulsando la innovación, la digitalización y el desarrollo sostenible de la industria metal mecánica.