Asemeco, patronal metal mecánica, cierra su XLVIII Asamblea General
La jornada anual, celebrada el pasado viernes, congregó a líderes institucionales y empresariales, y sirvió de marco para la entrega de los Reconocimientos Industria Metal Mecánica
DC Digital
Asemeco, Asociación de Empresarios del Metal, Mecánico, Tecnológico y Digital, celebró el pasado viernes su Asamblea General 2025, consolidándose como el encuentro de referencia para la industria en la provincia. El evento destacó por la calidad y el rigor estratégico de todas las ponencias, proporcionando una hoja de ruta esencial para la competitividad del sector.
Intervenciones y visión estratégica
La jornada contó con la participación de destacadas personalidades que aportaron su visión desde distintos ámbitos:
- Perspectiva nacional: la intervención de José Miguel Guerrero, presidente de Confemetal, fue clave, ofreciendo un análisis detallado sobre las tendencias y desafíos que modelan el futuro de la industria del metal a nivel estatal.
- Apoyo institucional y empresarial: se reforzó la alianza con las administraciones gracias a la presencia de Agustín López, delegado territorial de Industria, y el respaldo de Antonio Díaz, presidente de CECO, quienes subrayaron el apoyo firme al tejido productivo del metal.
- Innovación y talento: la colaboración entre academia y empresa quedó patente con la participación de Lourdes Arce, vicerrectora de Innovación y Transferencia, y Francisco Muñoz, presidente del Consejo Social de la UCO, destacando la importancia de la transferencia de conocimiento.
Reconocimientos a la trayectoria y al compromiso
El momento más emotivo de la asamblea fue la entrega de los Reconocimientos Industria Metal Mecánica. Este año, la asociación quiso honrar la dedicación y el compromiso de figuras fundamentales para el desarrollo del sector. Los galardones fueron otorgados a los expresidentes y miembros de la Junta Directiva de Asemeco, Antonio Manzano, de Calderería Manzano; Isidro López, de Magtel; Manuel Quirós, de Luminosos Aras; Luis Cobos, de Talleres Flamar; Sonia Cobo y Cristina García, reconociendo su labor en la construcción y consolidación de Asemeco desde su fundaciónen 1977.
También se reconocieron figuras clave, cuyo liderazgo y compromiso han sido fundamentales para el sector. Se destacó la labor de José Miguel Guerrero, presidente de Confimetal, por su visión y respaldo a la industria; a Francisco Molina, expresidente de Femeco, por su trayectoria y contribución esencial a la federación; y al delegado territorial de Industria de la Junta de Andalucía, Agustín López Ortiz, en agradecimiento por su sensibilidad y apoyo constante a las necesidades del sector.
La XLVIII Asamblea General concluyó con el compromiso renovado de Asemeco de seguir impulsando la innovación, la digitalización y el desarrollo sostenible de la industria metal mecánica.
- El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
- Un monstruo que no muere en Córdoba: el de las toallitas
- La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
- Sabor a Córdoba da el protagonismo a los pueblos en la mayor muestra agroalimentaria de la provincia
- El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
- Inician una recogida de firmas para evitar el soterramiento o traslado de los restos de la Ronda Norte de Córdoba
- Medio centenar de pueblos de Córdoba tienen 13.000 viviendas vacías
- La Historia se viste de luto: muere el catedrático e historiador José Manuel Cuenca Toribio