Finaliza con éxito el proyecto 'Metalízate', impulsado por Asemeco
La iniciativa está dirigida a mejorar la empleabilidad del sector metal-mecánico de Córdoba
El proyecto 'Metalízate', desarrollado por la Asociación de Empresarios del Metal Mecánico, Tecnológico y Digital de Córdoba, Asemeco, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de personas desempleadas en Córdoba, ha concluido con resultados muy positivos. Esta iniciativa ha permitido formar a una decena de participantes en competencias técnicas y transversales clave para la industria del metal, uno de los sectores con mayor demanda de personal cualificado en la provincia.
Aprendizaje práctico e inserción laboral
Tras completar un itinerario formativo integral que incluyó módulos de soldadura y otras competencias transversales, los participantes realizaron prácticas no laborales en empresas del sector, consolidando su aprendizaje en entornos reales de trabajo.
Uno de los principales logros del proyecto ha sido el cumplimiento del objetivo de inserción laboral, alcanzando una tasa de contratación del 70% entre los participantes, lo que demuestra la eficacia del modelo formativo y la excelente colaboración con el tejido empresarial local.
Colaboración público-privada
Este proyecto ha sido posible gracias a la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, IMDEEC, a través de la línea de ayudas ESAL 2024, dirigida a entidades sin ánimo de lucro que promueven el desarrollo económico y social de la ciudad.
'Metalízate' ha demostrado que la formación especializada, el acompañamiento personalizado y la colaboración público-privada son claves para construir oportunidades laborales sostenibles y fortalecer el tejido productivo de Córdoba.
