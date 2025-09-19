Nombramiento
Antonio Frías, nuevo secretario general de la Federación del Metal de Córdoba
Entre los principales retos de Femeco está la próxima negociación del convenio colectivo del metal
La Federación del Metal de la provincia de Córdoba (Femeco) ha designado a Antonio Frías como secretario general, asumiendo el cargo con efecto inmediato y que compaginará con la gerencia de Asemeco, la Asociación de Empresarios del Metal Mecánico, Tecnológico y Digital de Córdoba.
Frías, que ha sido miembro del comité directivo de Femeco desde 2021, toma el relevo de José Manuel Rodríguez, recientemente nombrado secretario general de la Confederación de Empresarios de Córdoba (Ceco).
Entre los principales retos de Femeco está la próxima negociación del convenio colectivo del metal, un proceso clave para la estabilidad y el futuro de la industria en la provincia.
Asociaciones que forman parte de Femeco
Femeco está integrada por las siguientes asociaciones:
- Atradeco (Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos).
- Aefico (Asociación de Fontaneros).
- Apieco (Asociación de Electricistas).
- Asemeco (Asociación de Empresarios del Metalmecánico).
- Asociación de Joyeros, Plateros y Relojeros.
