Rahi Soluciones Integrales renueva flota con Veimancha Córdoba

Rahi Soluciones Integrales ha vuelto a confiar en Veimancha, concesionario oficial de Iveco en Córdoba, para la adquisición de su nueva flota. El pasado mes de julio, la empresa compró un camión cesta para la realización de trabajos en 20 metros de altura. Pero no es la primera vez que se establece esta relación comercial entre ambas compañías, ya que antes de esta compra, Rahi adquirió un furgón cerrado Daily 35.

Experiencia de compra basada en la calidad

«Veimancha es una empresa en la que llevamos tiempo confiando. El trato profesional y humano es fabuloso», ha señalado José Rangel, gerente de Rahi Soluciones Integrales.

Camión cesta adquirido por Rahi Soluciones Integrales. / Vehimancha

Respecto a la experiencia de compra, Rangel ha destacado que recibió «un trato cordial y amable» por parte de Juan Diego Rodríguez, gerente de Vehimancha, y de Rafael Anta, comercial de la empresa.